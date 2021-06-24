臺灣科技實力受青睞！科技部偕新創參加法國Viva Tech 2021榮獲4大獎項

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）科技部TTA為協助新創擺脫疫情影響、爭取國際商機，號召全台超過100隊新創報名，並由專業評審遴選25隊頂尖團隊，成為TTA X Viva Tech 2021台灣代表隊，參展期間由5家新創拿下LV集團、Orange電信及全球女性創業家等4項國際大廠競賽獎項，及多家國際廠商洽談合作，成績亮眼為歷年之最。

全球疫情未歇之際，產業紛紛透過數位線上轉型發展嶄新契機。由法國官方支持的歐洲指標新創展法國Viva Tech，今(2021)年首次以線上及實體Hybrid形式，預估觸及全球125國2.3億人次、13,000家新創及3,300位投資人與會，更邀請到蘋果執行長庫克、Facebook執行長祖克柏及台灣數位政委唐鳳等來賓分享數位及產業趨勢洞見；活動已於19日閉幕。

科技部表示，科技部TTA透過數位科技行銷，積極開啟多元管道讓台灣新創與國際鏈結，繼今(2021)年初帶領全台新創挑戰全球最大科技展會CES，深獲各國國際大廠的青睞與好評，這次趁勝追擊挑戰法國Viva Tech，台灣新創更首次創下5家團隊，愛實境(iStaging)、優力勁聯(Uniigym)、信曜科技(Synergy Design)、集雅科技(GliaCloud)及Team 8獲得4項國際競賽的佳績，並在展會期間透過線上平台，讓全球國際大廠及歐美國家深度挖掘台灣新創科技實力及全球產業新契機。

愛實境(iStaging) 在全球競爭者下進入LV集團(LVMH Innovation Challenge)前28強，其產品服務主要透過全景2D或3D模式，搭配AR和VR呈現線上「身臨其境」的觀看模式，獲LV等國際大廠合作。

此外，優力勁聯(Uniigym)與信曜科技(Synergy Design)同獲選為Orange 電信(Orange Open Challenge) 優勝廠商，其中Uniigym 以AI運動體感科技，結合5G運算與體感偵測技術，在台灣的家用健身領域得到許多肯定與佳績，而信曜科技提供解決5G基地台優化技術獲得通訊產業高度肯定。

集雅科技(GliaCloud) 則為台灣第一次獲得女性創業家(Female Founder Challenge )全球前十大獎項，其產品是利用人工智慧將文字轉化為影片應用於媒體，獲得台灣、日本等多家媒體、電商、內容版權商合作。

Team 8 則獲得華為(Huawei-Digital InPulse) 獎項，其產品為專為兒童打造的智慧手錶及健康數位平台，父母可以利用APP追蹤小孩的活動及健康狀況。

由法國官方支持的歐洲指標新創展Viva Tech自2016年辦理至今，積極推動馬克宏總理對歐洲科技產業創新的理念，除指定法國所有公私營知名企業投入外，更鼓勵企業強化與新創合作帶動創新升級，因此每年各大企業於展會期間辦理的出題競賽皆吸引全球數千家新創參與，爭取合作或投資機會。

TTA 台灣科技新創基地從 2018 年 6 月成立以來，作為台灣新創與國際對接的指標樞紐，吸引來自各國科技新創相關的組織 French Tech Taiwan、Canadian Technology Macerator (CTA) 及全球加速器 MOX、SparkLabs、IAPS 和BE比翼資本等培育超過400家優質海內外新創，提升團隊簡報表達能力及優化商業模式，並協助與矽谷業師、投資人等國際新創重鎮資源，協助團隊布局海外市場。

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