繪本《樹上的魚》登陸中歐 讓斯洛伐克語族發現臺灣原住民族文化之美

《樹上的魚：Lokot鳥巢蕨》。(圖片由林務局提供) 《樹上的魚：Lokot鳥巢蕨》。(圖片由林務局提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）由農委會林務局與作家桂春．米雅合作，取材自阿美族古老傳說所出版的自然繪本《樹上的魚：Lokot鳥巢蕨》，被斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）相中並積極媒合斯國出版社出版，最讓他感到欣喜的是，這是第一本走進中歐國家的臺灣原住民傳說繪本。

原籍中國的代表夫人梁晨博士，親自翻譯《樹上的魚》為斯洛伐克語版本，她分享，她隨夫婿派駐到臺灣後，認識了秀美的臺灣山林，更難得的是體驗到多元的民族文化和濃濃的人情味。當從林務局長林華慶手中拿到這本精心打造的原住民山林文化繪本，她與代表都充滿了好奇。拜讀後，被臺灣原住民文化的深邃、燦爛、世世代代口耳相傳，深深感動和震撼，就覺得這是一部非常值得向中歐朋友推薦的臺灣童書，也希望藉由如此動人的作品讓更多中歐讀者認識臺灣。

梁晨還說，她在翻譯時，發現書中有許多臺灣原生植物的名稱，儘管附有拉丁學名，但仍盡可能尋找其可對應的斯語名稱。由於在歷史上，斯洛伐克與捷克曾有一百年時間是同一個國家，很多植物學名對應的翻譯僅有捷克文，因此，梁晨和出版社人員仔細查閱了斯洛伐克的植物百科全書，一一確認後，才有完整且貼切原意的斯語譯本產生。

博塔文代表對於繪本的出版表示，《樹上的魚》講述與大自然的共生共存，並回顧尋找祖輩們留下的傳統智慧，最讓他感到欣喜的是，這是第一本走進中歐國家的臺灣原住民傳說繪本。

林務局長林華慶強調，《樹上的魚》斯語版的問世，讓遙遠的中歐民眾有機會透過原住民口述傳說的自然視角重新發現臺灣，進而引發對臺灣的繽紛生態及多元文化的好奇，未來林務局會持續與斯國進行更多的自然書寫與林業交流，彼此交流學習，促進臺灣與斯方及中歐國家的友誼。

林務局表示，斯國辦事處代表博塔文2017年來台上任後，即與林務局針對雙邊的林業及自然保育展開密切交流，在他的熱心促成下，林務局所屬阿里山林業鐵路與斯洛伐克切尼赫榮鐵路於2018年12月簽訂姐妹鐵路。2020年9月林務局又與斯國辦事處進一步簽訂「森林文化出版品交流合作意向書」，並於同年推出原住民傳統山林智識繪本《樹上的魚》，該繪本由代表夫人梁晨博士親自翻譯為斯洛伐克語版本，歷經近10個月付梓，現已於斯洛伐克及捷克兩國上市發售，這是臺灣原住民山林智識繪本首度進入中歐，讓逾600萬的斯語族群能看見臺灣多樣化的自然生態與族群文化之美。

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照片左起：林務局長林華慶、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）、代表夫人梁晨博士。(照片由林務局提供)