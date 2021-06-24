給香港人的告別書！香港《蘋果日報》最後破紀錄發行100萬份　無奈忍痛說再見

香港《蘋果日報》今（24）日出刊最終章，「再會，給香港人的告別書」為12頁特刊標題，印製發行數量高達100萬份。（圖/美聯社） 香港《蘋果日報》今（24）日出刊最終章，「再會，給香港人的告別書」為12頁特刊標題，印製發行數量高達100萬份。（圖/美聯社）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)26年的香港《蘋果日報》今（24）日出刊最終章，「再會，給香港人的告別書」為12頁特刊標題，印製發行數量高達100萬份。

綜合媒體報導，創辦人黎智英入獄後，上週公司再度被搜查，大批新聞資料被撿取，多位港蘋及壹傳媒高層也被捕，基於安全考量及經費缺乏決定停刊，網站已於昨晚關閉，相關退訂機制也已啟動，員工陸續被安排離職，最晚至這週五港蘋全面走入歷史。

《蘋果日報》揭曉港蘋23日工作狀況，流程依舊個部門主管下午3時開會決定最後一天頭版，將印刷破紀錄的100萬份，更會出版12頁的特刊，以「再會，給香港人的告別書」為題，整份報紙頁數較平日略多，印數是過去平日一般印刷量的至少10倍。

《蘋果日報》副社長陳沛敏表示，97 年 7 月 2 日出版 A1 頭條，大字標題：「香港信有明天」。當時兩歲多的《蘋果》，散發青春的大膽、天真、熱血與樂觀，信香港可以按照《基本法》追求落實民主，信「一國兩制、港人治港」下文明的價值與制度得以守護甚至拓展，信香港人可以享受真正的繁榮安定、人權自由與尊嚴。

陳沛敏強調，然而，到了今天，當香港已變得不可辨，屬於香港的《蘋果日報》，也無奈忍痛要跟香港人說再見了。

「寫好最後一份稿，一邊哭一邊寫，但最終仍能於截稿前完成」，港聞版記者梁嘉麗說，沒想過做記者會被人中傷、甚至有人身威脅，「但由始至終自己作為記者都只是做正確的事情，沒有退後的餘地」。



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