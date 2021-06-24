台灣獲美國雜誌選為最佳冒險、休閒地2項殊榮

觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝表示，台灣擁有豐沛 的自然與人文資源，在疫情之後新常態的旅遊享有優勢 。（交通部觀光局提供） 觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝表示，台灣擁有豐沛 的自然與人文資源，在疫情之後新常態的旅遊享有優勢 。（交通部觀光局提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）美國旅遊雜誌公布2021年休閒生活風格獎，台灣獲得最佳冒險、最佳休閒目的地2項肯定。

美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情緩解，全美多處6月解封，國內旅遊恢復榮景，美國旅遊業者提前布局出國旅遊的商機。

擁有55萬訂戶的「環旅世界」（Global Traveler），為美國高端和商務客旅遊雜誌。本月公布「2021年休閒生活風格獎」（Leisure Lifestyle Awards），由訂閱戶的問卷調查選出，時間是自2020年12月到2021年4月。

台灣在「全球最佳冒險旅遊目的地」上僅次於印度，獲得第二名；台北則是「亞洲最佳休閒旅遊目的地」第一名。

中央社引述觀光局駐洛杉磯辦事處主任施照輝說法，台灣自2016年起推廣台灣生態、跳島觀光、登山健行、小鎮漫遊、單車樂活等旅遊活動，受到美國市場喜愛。

台灣獲獎的「最佳冒險旅遊目的地」（Best Adventure Destination）以戶外活動為主，正代表台灣享有的山脈、海洋和自然生態、人文風情結合起來的優勢。

台北獲獎的「最佳休閒旅遊目的地」（Best Leisure Destination）則著重在餐廳酒吧、飯店旅館的度假體驗，凸顯大台北都會區的魅力。

施照輝說，觀光局近年來推動生態、海灣、小鎮、山脈旅遊逐漸打入美國市場，疫情過後，國際旅客更重視與家人一起的「小而美」旅遊體驗，在這一點上，台灣享有優勢。

施照輝觀察，疫情後的旅遊新常態著重在自由行、小型旅行團和客製化的深度旅遊，儘管目前國際旅遊恢復腳步緩慢，但觀光市場必須提前半年以上布局，現在正是向外國旅客介紹台灣的好時機，為將來做好準備。