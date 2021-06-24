防堵疫情擴散！台北農產運銷市場專案啟動 從業人員和蔬菜到貨量稍減

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北農產運銷公司近日爆發群聚感染引，農委會21日宣布，6/24(四)凌晨起，進入台北第一、第二批發市場場域，無論員工、承銷商等人，皆須持有快篩陰性證明才可進場交易，今日進場的承銷人雖有略減，蔬菜到貨量比昨日少了200噸左右，現場動現規畫流暢，多數人皆支持政策。

北農統計，台北市第一、第二批發市場今(24)日整體蔬菜到貨量約905噸，和23日約1124公噸相比，少了約220噸。

台北市長柯文哲昨(23)晚前往疾管署和指揮官陳時中部長、農委會主委陳吉仲開會，並達成3點共識，包含6月24日零時起無3天內陰性報告或通行證，不得進入雙北批發市場、避免跨縣市疫調資訊落差由中央協助建立疫調平台、北農篩檢站開設3週。

台北市副市長黃珊珊於臉書寫道，截至23日止，北農快篩已經完成3,713人，總共找出11位快篩陽性，其中PCR陽性則是4位，她並感謝所有挑燈夜戰的醫護人員。

綜合媒體報導，中央流行疫情指揮中心昨日宣布啟動「市場專案」，今(24)日零時起，雙北批發市場從業人員未持有20日後檢驗陰性證明者不得進場。今日北農台北市第一果菜批發市場，現場規劃4個出入口，陸續抵達市場的承銷商、貨運司機皆配合新政策，整體狀況算流暢。

照片由中央社提供

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圖片由中央流行疫情指揮中心提供