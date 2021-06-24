美國防毒軟體McAfee創辦人邁克菲陳屍西班牙監獄　疑因面臨引渡輕生

防毒軟體邁克菲創辦人約翰邁克菲（左上圖）, 23日被人發現陳屍在西班牙東北的布萊恩2號 (Brians 2, 大圖 )監獄內。 (美聯社.... 防毒軟體邁克菲創辦人約翰邁克菲（左上圖）, 23日被人發現陳屍在西班牙東北的布萊恩2號 (Brians 2, 大圖 )監獄內。 (美聯社.TN後製)

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 防毒軟體邁克菲創辦人邁克菲（John McAfee）西班牙時間23日被人發現陳屍在巴塞隆納附近監獄的牢房內，而且顯然是輕生。

西班牙當局表示，邁克菲死亡前數小時，西班牙法院剛剛通過將他引渡回美國受審，邁克菲因為涉嫌逃漏稅，回美國受審之後可能面臨數十年徒刑。

美聯社報導，這位加密貨幣 ( cryptocurrency) 推動者, 被人發現陳屍在西班牙東北的布萊恩2號 (Brians 2 )監獄，獄方曾試圖急救, 但已回天乏術。

加泰隆尼亞區政府在聲明中指出: 死亡原因正在調查中, 但所有跡象都顯示他是輕生。

聲明中雖未透露完整姓名, 只說是一名等候引渡回國的75歲美國公民。不過一位不願具名的加泰隆尼亞官員向美聯社證實, 死者就是防毒軟體邁克菲創辦人約翰邁克菲（John McAfee） 。

邁克菲6月16日一篇置頂的推文, 如今看來像是一封遺書(截圖如下) 。大意是說, 美國政府在他身上加諸了莫須有的罪名, 導致他所有剩餘的財產被沒收, 身邊的朋友因為害怕被牽連, 一個個人間蒸發。

他說:

我一無所有, 但我無愧於心。

(I have nothing. Yet, I regret nothing.)

圖/John McAfee官方推特

邁克菲是在去年(2020年) 10月於巴塞隆納國際機場遭逮捕, 之後一直在獄中等待引渡訴訟的結果。被捕之前他才遭美國田納西州指控在提供加密貨幣顧問工作時逃漏所得稅，此外也未申報演講和生平記錄片的版稅，這些罪行若成立, 他可能面臨最高30年有期徒刑 。

西班牙國家法院本週一(6/21) 判決引渡邁克菲回美國, 並在週三 (6/23) 公開宣布判決結果 。儘管邁克菲本月稍早曾在聽證會上強調, 美國田納西州法院的指控是出於政治動機, 而且引渡回美國的話, 他可能終其一生都要待在牢裡, 但未獲採納。

法院判決出爐後邁克菲仍可上訴, 而邁克菲是否真的會被引渡回美國, 仍須經過西班牙內閣的同意。不過如今一切都已經結束。