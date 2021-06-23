自行消毒防疫小心釀毒氣傷人體！台灣環保局提「安全使用4妙招」

受到疫情影響，民眾會使用多種化學藥劑進行居家消毒。花蓮縣環保局提醒，漂白水不可跟醋或酸性清潔劑一起使用，否則會產生有毒「氯氣」，對人體造成... 受到疫情影響，民眾會使用多種化學藥劑進行居家消毒。花蓮縣環保局提醒，漂白水不可跟醋或酸性清潔劑一起使用，否則會產生有毒「氯氣」，對人體造成傷害。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）防疫期間居家消毒作業不可少，環保局提醒，民眾若自行在家使用化學藥劑消毒，宜注意各物質混合可能對人體造成的傷害，如漂白水不可跟醋或酸性清潔劑一起使用，否則會產生有毒「氯氣」。

消毒化學藥劑百百種，民眾多使用漂白水、清潔劑、鹽酸等進行自家防疫清潔，不過針對消毒配方以及運用方式，坊間資訊多雜亂無章，為避免民眾誤用化學藥劑消毒造成傷害，環保局提出「生活化學物質安全使用4妙招」，分別是認清標示、依據包裝說明用法正確、混摻注意、人身防護，即可有效並安全消毒。

環保局也提醒民眾，小蘇打與檸檬酸混摻使用會降低效果；使用時並注意通風，可戴橡膠手套、口罩、護目鏡防護。

此外，市售漂白水約含5%次氯酸鈉，通常以1比100的比例進行稀釋，也就是1cc漂白水要加100cc冷水稀釋，完成後可用於大範圍消毒。然而含次氯酸鈉的漂白水，若與醋或酸性清潔（洗）劑一起使用，會產生有毒的氯氣，極易與黏膜結合產生酸，造成呼吸道、眼睛的傷害。

防疫期間民眾除了自製化學藥劑消毒，許多防疫小物也紛紛在市面上出現。根據TVBS的報導，台北藥師公會發言人黃彥儒建議民眾，挑選防疫用品，要選擇有衛服部認可的產品，它的效果才比較確效。藥師也提醒，無論何種防疫用品，功效多大都得看有無官方認證，否則就只會是噱頭效用不大。