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日本韓國單日確診反彈上升 睽違多天再度日逾600例

東京奧運開幕在即，未來若疫情再度反彈，日本有可能4度發布緊急事態。韓國為防堵具有超強傳播力的Delta病毒，強力呼籲民眾盡速完成疫苗接種。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/23 19:40
日本東京奧運開幕在即，東京都23日新增619例確診病例，為時隔近一個月來再次出現單日新增逾600例，疫情似乎出現反彈跡象。（圖/中央社）

日本東京奧運開幕在即，東京都23日新增619例確診病例，為時隔近一個月來再次出現單日新增逾600例，疫情似乎出現反彈跡象。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）日、韓武漢肺炎疫情反彈，日本東京時隔近一個月來再次出現單日新增逾600例，韓國則是時隔13天再次回到600多例，政府警示須加快疫苗接種。

日本政府於6月20日決議解除東京都等9地的「緊急事態宣言」。然而根據日本每日新聞報導，東京今(23日)較上週三501例增加118例，顯示疫情恐再度擴大。東京奧運開幕在即，未來東奧期間若疫情再度反彈，有可能4度發布緊急事態。

日本放送協會（NHK）的報導也顯示，東京上次單日新增逾600例是5月28日的614例；最近一週平均每天新增422.7例，是前一週平均的109.9%，已連續4天較前一週平均來得增加。

至於韓國，今日全境的單日確診人數時隔13天再次回到600多例，社區感染及境外移入都有明顯增加。當局為防堵首次出現於印度且具有超強傳播力的Delta病毒，強力呼籲民眾盡速完成疫苗接種。

根據中央社，韓國當局表示，變種病毒在國內確診者檢出比例還不算很高，但研究指出，Delta病毒的傳播力比最早在英國發現的Alpha病毒還強1.6倍。韓國首次出現Delta病毒感染者移入案例後，感染者在短短2個月內就增加28.4倍，其影響力不可輕忽。
日本
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