孕婦納入公費COVID-19疫苗接種對象 醫界：顯示政府的關心、用心和決心

250萬劑來自美國捐贈的莫德納疫苗抵達台灣後， 讓原本陷於缺乏疫苗焦慮的民眾大為振奮。這兩天政府也宣布將孕婦 納入COVID-19疫苗公費接種第六類對象，並且讓孕婦有AZ 和莫德納兩種疫苗選擇。 這些措施顯示政府在疫情肆虐期間對孕產婦安全的關心、 在疫苗種類的提供和接種順序安排上的用心、 以及全面防堵疫情擴散的決心。

台灣周產期醫學會理事長、 台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和醫師表示， 美國捐贈台灣的莫德納疫苗開始施打後，不僅疫苗的數量增加， 也讓民眾多了一個不同作用原理的疫苗可以選擇。洪醫師說， 這兩天門診中詢問接種疫苗相關事項的孕婦個案數暴增。 最關心的問題包括：孕婦適不適合打COVID-19疫苗？ 懷孕期間什麼時候接種疫苗比較恰當？要打那一種疫苗？ 會不會有什麼副作用、對胎兒或母體會有不良的影響？ 接種疫苗前要注意什麼事情？打了之後會有什麼症狀？ 出現什麼情況該趕快回醫院檢查？

因應疫情的變化，台灣周產期醫學會日前特別成立了一個「懷孕與C OVID-19」工作小組，結集國內數個醫學中心產科主任、 醫師，定期討論COVID-19對懷孕影響相關研究的最新發展， 並就國內各醫院在產科防疫流程和處理確診個案的經驗進行分享。

工作小組成員之一、台大醫院婦產部施景中醫師指出，無論是輝瑞- BNT、莫德納或是AZ疫苗，目前的證據顯示， 孕婦接種這些疫苗並不會增加胎兒先天畸形、流產、胎死腹中、 早產、或懷孕併發症發生的風險，孕婦可以安心接種。 雖然國外專科醫學會並沒有建議將孕婦列為優先接種對象， 也沒有建議應全面對孕婦進行施打疫苗，但一致強調， 孕婦如果有染疫的風險時， 不需要因為擔心疫苗可能對胎兒或孕婦本身引起不良副作用或併發症 ，而不願接種疫苗。

至於孕婦應該選擇哪一種製程製備的疫苗來施打比較好， 施醫師解釋，相對於以腺病毒為載體製成的疫苗（AZ、Janss en），國外在懷孕期間接種mRNA疫苗（輝瑞-BNT、 莫德納）部分已經累積了超過3萬5000例的個案數和經驗， 關於疫苗的安全性數據比較完整，因此建議孕婦如有意願接種COV ID-19疫苗時，還是以mRNA疫苗為優先考量。

台北醫學大學附設醫院產科主任區慶建醫師說，懷孕期間任何階段， 甚至是產後哺乳的媽咪都可以接種COVID-19疫苗。 雖然如此，大多數的醫師傾向建議孕婦延緩至第二孕期，也就是滿1 3週後再施打疫苗，避免與懷孕前三個月常發生的萎縮性胚囊、 自發性流產、胎死腹中，或早期診斷出的重大畸形有不當的聯想， 造成困擾，這也是英國和德國醫學會建議施打的時期。當然， 如果婦女在懷孕初期因工作或個人因素有曝露染疫風險時， 則應考慮接種疫苗來保護自己。區慶建醫師也強調，孕婦要不要接種 COVID-19疫苗，應該視個人情況， 評估過可能的風險和好處後再施打。如果有疑問的話， 可以先和醫生討論過後再做決定。

除了曾經對疫苗有嚴重的過敏反應病史，或是罹患風濕免疫疾病必須 例行住院的人不適合打COVID-19疫苗外， 台北長庚醫院婦產科陳彥廷醫師建議正在發燒、罹患急重症治療中、 或是有明顯感冒症狀的孕婦，等到病情穩定之後再接種疫苗，避免和 施打疫苗後的反應發生混淆。 在懷孕期間如果有使用阿斯匹靈或其他抗凝血藥物的人， 並不需要停藥或更改劑量。

至於接種疫苗後的反應，台北榮總婦女醫學部葉長青醫師指出， 國外的統計資料顯示，除了注射部位疼痛外， 有將近三分之二的人在接種完疫苗後會有疲倦感、 肌肉酸痛或頭痛的現象，少部分的人可能還會有噁心、嘔吐、發燒、 甚至是畏寒的表現。這些不舒服的症狀多半輕微，可以藉由休息、 補充水分、或是服用普拿疼來改善，在48小時內就會緩解。 學會副秘書長、台北長庚醫院婦產科莊雅淳醫師也提到，國外有報告 接種COVID-19疫苗後出現免疫血小板低下症的案例， 發生時間大多介於接種疫苗後5到28天。因此，工作小組的醫師專 家們提醒，如果接種疫苗後持續高燒、出現嚴重頭痛、視力改變、 嚴重腹痛、呼吸困難、四肢浮現紫斑等症狀時，應該立即就醫尋求協 助。

最後，洪泰和醫師特別強調，孕婦接種COVID-19疫苗後， 如果出現陰道出血、懷疑破水、規則宮縮、持續下腹疼痛、 或是自覺胎動減少的情形，應該儘快前往醫院進行檢查， 確定胎兒健康狀態。

▲孕婦接種COVID-19疫苗需知。(長庚醫療財團法人提供)