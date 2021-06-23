東奧倒數30天！MOD、Hami Video推出一站式奧運專區

全球屏息以待的東京奧運已邁入倒數階段，中華電信MOD、Ham i Video也蓄勢待發獻上最流暢的賽事轉播， 一站式奧運專區讓客戶輕鬆掌握各項賽程及選手資訊， 開創台灣先例首度推出的4K超高畫質與VR模式更提供豐富多樣的 視覺刺激，從7月23日本屆奧運開幕典禮即可獨家體驗！

中華電信為客戶送上最完整的觀賽體驗，MOD和Hami Video隆重推出全台最豐富的一站式奧運專區， 收錄中華隊從北京、倫敦到里約奧運的珍貴畫面， 加上各國頂尖名將的精彩表現，還有每屆奧運最受矚目的開幕典禮， 總計近600小時。今年更將客戶喜愛的「回看」功能升級為「 熱點回看」，只需一指操作即可回顧精彩瞬間， 其他熱門功能還有完整賽程表、獎牌榜、 中華隊奪牌快訊與選手專區、原音及中文製播頻道等， 讓客戶搶先掌握參賽名單，隨時掌握賽程動態， 不怕錯過任何精彩賽事！

中華電信獨步全台為MOD、Hami Video客戶搶先推出4K超高畫質直播， 清晰呈現台灣英雄們的一舉一動，Hami Video運動館/電視館/5G館客戶還能透過VR模式更加沈浸 在奧運現場的熱血氛圍，主打anytime、anywhere的 Hami Video提供客戶隨時隨地利用各式裝置無縫收看， 歡迎客戶搶先於7月23日晚上7點至10點直播的東京奧運開幕典 禮體驗全新視界，精彩賽事絕不中斷！

MOD與Hami Video推出豐富優惠方案與精彩好禮回饋客戶，6/30前新申 辦MOD指定方案最高送Hami Point 2,300點，8月底前完成指定網站登入再抽中華隊應援外套， 且有機會參加世界羽球球后戴資穎見面會，為中華隊加油！

Hami Video推出奧運優惠，於8/8前線上訂閱電視館指定方案除可 無廣告觀看完整奧運賽事外，還享最低6折優惠及最高送6張單點抵 用券，並可參加「訂閱抽」活動，有機會獲得中華隊應援毛巾。

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