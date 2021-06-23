100位新住民多語服務隊用家鄉話守護新北姐妹　拍影片、電話諮詢、線上說故事7語關懷無國界

新北市新住民逾11萬人，是全國新住民人口數最多的大市，為了讓新住民在疫情嚴峻時掌握最新資訊，教育局特別召募「新住民多語服務隊」義務關懷服務新住民家庭，新住民們紛紛報名響應，已超過100位新住民姐妹自願站出來，也為新北盡一份心力共度難關。

教育局表示，超過100位新住民姐妹組成的多語服務隊是由新北市國教輔導團新住民語文輔導小組發起，服務內容包括紓困補助專線諮詢關懷、多語防疫影片親子一起來、護眼聽新住民媽媽線上說故事，及協助擴大宣導及翻譯各項最新資訊，以多語及多元方式提供全方位的協助，讓故鄉的語言和支持陪伴新住民朋友身心安頓。

新住民多語服務隊錄製馬來西亞、越南、菲律賓、柬埔寨、緬甸、泰國、印尼等7語防疫宣導影片，還有親子版提醒防疫新規定，讓新住民透過母語掌握防疫宣導重點，並配合政府的實聯制，出門戴上口罩等政策規定，保護自己也保護家人。秀朗國小校長兼新住民語文輔導小組總召曾秀珠指出，多語服務隊包括新住民通譯人員及語文老師、補校及華語成人教育班、新住民學習中心的學生們，聽到召募訊息很開心地主動參與說「我也加1」，從被幫助者成為有能力提供協助的人，讓新住民朋友充滿成就感並且紛紛響應。

參與拍攝的印尼語教學支援人員丁安妮表示，平常得到教育局新的防疫訊息，就會透過電話或Line用印尼語協助提醒同鄉姊妹，有許多移工或是外籍學生不懂中文，自己想把握義務幫忙的機會，讓印尼朋友更瞭解防疫規定。泰語教學支援人員李拉雀薇補充，新住民朋友雖然多少有中文基礎，但用母語宣導可讓大家更瞭解防疫重點，所以一聽到要拍攝宣導影片立刻報名，她說自己是新北的一份子，能發揮影響力幫助同鄉的朋友們，是自己小小的心願，也鼓勵大家一起撐下去，度過疫情難關，回復正常生活。

另為了推動多元文化教育，並在停課期間減輕學生上網課的視力負擔，服務隊還推出護眼聽新住民媽媽說故事，包括各國多元文化故事及療癒紓壓、真實生命故事，希望在疫情期間居家親子共學，陪伴孩子聽故事也聽感動，用家鄉故事安撫鼓勵新住民朋友繼續往前進。

教育局長張明文表示，感謝這麼多新住民好朋友紛紛義務相挺，新住民朋友是新北市的新力量，新北各項防疫宣導也重視新住民的需求，歡迎運用新北市國際多元服務櫃臺（02-29603456轉5125英/菲律賓語、5126越南語、5122印尼語、5123泰語、5100緬甸語或新北巿境內可撥1999），用家鄉話提供諮詢關心守護大家。歡迎利用多語影片資訊及防疫措施，可透過「國際新民in新北」（https://www.facebook.com/ntpceduinternational/）臉書社群相關宣導。





照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供