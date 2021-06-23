三級警戒再延！台灣兩廳院自動延長會籍　免費開放線上閱讀《PAR》雜誌

兩廳院閉館時間同步延長至7月12日，同時開放所有讀者免費閱讀《PAR表演藝術》雜誌（以下簡稱《PAR》雜誌）網站近一年內所有文章及專題報導... 兩廳院閉館時間同步延長至7月12日，同時開放所有讀者免費閱讀《PAR表演藝術》雜誌（以下簡稱《PAR》雜誌）網站近一年內所有文章及專題報導。（圖/兩廳院）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）配合三級警戒延長，兩廳院閉館時間同步延長至7月12日，同時開放所有讀者免費閱讀《PAR表演藝術》雜誌（以下簡稱《PAR》雜誌）網站近一年內所有文章及專題報導。

兩廳院推出「當我們宅藝起」有線上免費活動和影音分享，以及人數限定或售票的線上課程。目前已推出「在家也要廳院學—動身體篇」、資深舞者周章佞的舞蹈體驗課、和小小鋼琴家四手聯彈—盧易之Yi-Chih Lu的親子音樂課等，接下來有更多更豐富的內容，無論是解悶、讓緊繃的情緒得到安撫，或是善用與家人難得的相處機會，都可以透過這些線上活動一起參與表演藝術活動。

對於支持兩廳院的會員，兩廳院將非常豐富的會員活動，轉為會員專屬的線上課程，並提供疫情期間無法進劇場的延長方案，會籍自動延展一年，並加贈一張折扣券，希望劇場重啟時一起來使用。

兩廳院說明，「廳院人」、「廳院迷」將可延長會籍一年，自動計入「尚未使用會籍」，並贈送會員購票電子折扣券一張，包括廳院青為7折、廳院人8折、廳院迷5折，使用效期為2021年7月1日至2022年7月1日。21 歲（含）以下適用的「廳院青」因效期內皆自動續約，因此不會特別加贈。

而《PAR》雜誌20多年來持續提供表演藝術訊息，對於藝文動態、跨界對談與評論，以及新趨勢與公共議題，都有很深入及多面性的探討。即日起開放所有讀者免費閱讀《PAR》雜誌網站近一年內，自2020年6月號（第330期），至今年7月號（第340期）的所有文章及專題報導，開放內容及效期將依疫情狀況調整，與大家分享表演藝術典藏內容，讓大家不在劇院，也可以關心全世界劇場及表演藝術界發生的大小事。