北農群聚逾50人確診　24日起沒陰性證明禁入雙北批發市場

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）因應北農群聚延燒，中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布啟動「市場專案」，除全面篩檢外，24日零時起，雙北批發市場從業人員未持有20日後檢驗陰性證明者不得進場。
北農群聚案延燒至今已有超過50多人確診，為避免感染擴大，指揮中心於昨(22)日召開會議，與農委會、臺北市政府、臺北農產運銷公司共同討論疫情狀況並研商「市場專案」強化相關防疫作為，相關措施如下：
- 啟動「市場專案」快速全面篩檢，確保雙北批發市場從業人員防疫安全，避免傳播至家戶及社區之風險，並以社區儘速清零為目標。
- 自6月24日零時起，雙北批發市場所有從業人員未持有6月20日以後檢驗陰性證明者不得進場，且規定須於完成篩檢後方得接種COVIID-19疫苗。
- 為提升雙北批發市場各從業人員篩檢意願，篩檢站設置應鄰近市場並配合其作業時間；專案結束後，仍延長篩檢站設置時間，以利周邊攤商及社區民眾就近篩檢，以社區清零。
- 為加快篩檢速度且減少偽陰性及偽陽性情形，建議僅進行PCR採檢，提升篩檢作業效率；如檢驗陽性者，請地方政府衛生局落實後續疫調及接觸者匡列工作，並請提供疾管署彙整轉送居住地縣市，以進行後續疫調及匡列作業。
- 考量雙北批發市場貨車司機及隨車捆工停留於市場時間較短暫，該類人員之篩檢、疫調及接種作業，將請臺北農產運銷公司提供人員名冊，由指揮中心轉居住地縣市政府辦理。
- 推動北北基桃批發市場從業人員逐步施打疫苗，以雙北批發市場優先實施，所需疫苗均由指揮中心提供。