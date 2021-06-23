先AZ再莫德納 德國梅克爾「示範」第二劑疫苗混打

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）在四月接種第一劑的牛津-阿斯特捷利康疫苗(AZ疫苗)後，德國總理梅克爾在昨(22)日排到了打第二劑疫苗的機會，不過因為德國等歐盟國家已經在三月全面停打AZ疫苗，她第二劑接種的是莫德納疫苗，這再度激起了「疫苗混打」的討論。

由於多次傳出施打AZ疫苗後出現血栓的案例，歐盟已在3月暫緩AZ疫苗的接種，並改用其他疫苗，但是這也代表著在此之前先接種AZ疫苗的人，第二劑可能都要換成其他品牌疫苗，面對長期以來大眾所接受、疫苗應該打同廠的概念，梅克爾率先「混疫苗」，一定程度上起到了安定民心的作用。

事實上，面對疫苗供給不足的窘境，混疫苗施打也不是什麼全新的概念，很多國家都已經思考過這個做法的可能性，義大利、西班牙等一開始先打AZ疫苗的歐盟國，以及加拿大魁北克省等無法確保AZ庫存的地方與巴林、阿拉伯聯合大公國等打算使用中國國藥疫苗的國家，都已經在研究混打疫苗的可行性。

牛津大學的研究在觀察830名志願參與實驗的疫苗接種者後發現，如果混打AZ疫苗與輝瑞疫苗，對一般人只會產生寒顫、頭痛與肌肉痠痛等輕微至中度的副作用外，目前沒有找到任何嚴重的反應，而且狀況不會持續，而雖然相關的研究仍在進行當中，BBC報導指出，部分專家相信在病毒變種的風險之下，混打疫苗將可以提供更全面、更持久的保護，並在疫苗供給上有更大的彈性。

另一方面，在梅克爾接種之前，德國建議60歲以下者的第二劑疫苗應接種AZ以外的廠牌，梅克爾雖然已經年近70而不落在這個區間內，還是選擇第二劑接種不同廠牌的疫苗，這對於正在遲疑者，應有一定程度上的鼓勵作用。