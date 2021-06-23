小泡芙愛好者立陶宛議員促捐台灣AZ疫苗　義美回贈20呎貨櫃滿載國民零食答謝

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，台灣食品龍頭義美食品總經理高志明將回贈1個20呎貨櫃，共2萬盒義美小泡芙，表達民間謝意。

最近更新 0623 16:00

首次發布 0623 14:19

人口不到300萬的立陶宛預計9月底前運送2萬劑疫苗給台灣，立陶宛超帥的39歲外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）22日於推特發表該消息，並說「熱愛自由的人應該要互相幫助」，更在臉書分享台灣插畫家《蠢羊與奇怪生物》作品《致敬》，消息一出民眾議論紛紛討論將如何報恩。

義美說明，因此次立陶宛贈送疫苗給台灣的提案議員，其中一位曾到過義美食品公司工廠參觀，非常喜歡義美的小泡芙等各種產品，所以義美想要回贈小泡芙產品給立陶宛，表達台灣民間的謝意。

義美透露，曾來訪的立陶宛議員為現任外交部政務次長Mantas Adomenas，此次預計贈送立陶宛一個20呎貨櫃的小泡芙產品，口味包含牛奶、巧克力、布丁、草莓、黑可可等共1,800箱，21,600盒。



義美食品總經理高志明（右）、現任外交部政務次長Mantas Adomenas（中）及其女兒（圖/義美）



義美巧克力小泡芙是許多人的零食首選（圖/義美）



一口接一口停不下來，也是為什麼義美小泡芙能紅到立陶宛去（圖/義美）