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小泡芙愛好者立陶宛議員促捐台灣AZ疫苗　義美回贈20呎貨櫃滿載國民零食答謝

提案捐贈台灣疫苗的立陶宛議員非常喜歡義美小泡芙，國民零食意外成為完美外交官

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/23 16:00
立陶宛捐贈台灣2萬劑疫苗，義美回贈2萬盒泡芙答謝（圖/義美）

立陶宛捐贈台灣2萬劑疫苗，義美回贈2萬盒泡芙答謝（圖/義美）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，台灣食品龍頭義美食品總經理高志明將回贈1個20呎貨櫃，共2萬盒義美小泡芙，表達民間謝意。

最近更新 0623 16:00
首次發布 0623 14:19

人口不到300萬的立陶宛預計9月底前運送2萬劑疫苗給台灣，立陶宛超帥的39歲外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）22日於推特發表該消息，並說「熱愛自由的人應該要互相幫助」，更在臉書分享台灣插畫家《蠢羊與奇怪生物》作品《致敬》，消息一出民眾議論紛紛討論將如何報恩。

義美說明，因此次立陶宛贈送疫苗給台灣的提案議員，其中一位曾到過義美食品公司工廠參觀，非常喜歡義美的小泡芙等各種產品，所以義美想要回贈小泡芙產品給立陶宛，表達台灣民間的謝意。

義美透露，曾來訪的立陶宛議員為現任外交部政務次長Mantas Adomenas，此次預計贈送立陶宛一個20呎貨櫃的小泡芙產品，口味包含牛奶、巧克力、布丁、草莓、黑可可等共1,800箱，21,600盒。

小泡芙愛好者立陶宛議員促捐台灣AZ疫苗　義美回贈20呎貨櫃滿載國民零食答謝
義美食品總經理高志明（右）、現任外交部政務次長Mantas Adomenas（中）及其女兒（圖/義美）

小泡芙愛好者立陶宛議員促捐台灣AZ疫苗　義美回贈20呎貨櫃滿載國民零食答謝
義美巧克力小泡芙是許多人的零食首選（圖/義美）

小泡芙愛好者立陶宛議員促捐台灣AZ疫苗　義美回贈20呎貨櫃滿載國民零食答謝
一口接一口停不下來，也是為什麼義美小泡芙能紅到立陶宛去（圖/義美）
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