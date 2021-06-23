快訊！全國三級警戒延長至7月12日 指揮中心公布6大規劃

全國防疫第三級警戒將於28日到期，指揮中心今(23日)公布將延期至7月12日。（圖/疫情記者會截圖） 全國防疫第三級警戒將於28日到期，指揮中心今(23日)公布將延期至7月12日。（圖/疫情記者會截圖）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）全國防疫第三級警戒將於28日到期，指揮中心今(23日)宣布全國三級警戒將再延長2週至7月12日，並強化6大應落實事項。

中央流行疫情指揮中心今日表示，國內疫情由於國人的努力，得到良好控制，不過因為目前跨區傳播事件仍然存在，且世界各國因解封太快致疫情再起的經驗亦歷歷在目，指揮中心經評估後決定，全國再同步維持疫情三級警戒2週至7月12日止。

指揮中心強調，考量社區感染風險尚未消除，中央將持續與地方政府密切合作，加強落實以下6大管制措施，降低社區傳播風險，盼能用2週的時間換得國人平安，希望國人共體時艱，共同抗疫。

一、針對確診個案精準疫調，儘速匡列相關接觸者並加強追蹤管理，及早阻斷病毒傳播鏈。



二、針對居家檢疫及居家隔離者，無論有無症狀，均須於期滿前1日進行公費PCR檢測，以阻絕病毒進入社區。



三、加速高風險族群疫苗接種作業，以減少其感染、或感染後產生嚴重併發症及死亡的機率。



四、推動社區廣篩，鼓勵各地方政府設置社區篩檢站並加速檢驗時效，同時推廣企業快篩與居家快篩，以擴大篩檢量能並強化主動監測機制，儘速發掘社區內可能潛藏病例，有效斷絕所有感染鏈。



五、強化重症醫療照護，透過COVID-19重症個案處置諮詢平臺，由多位專家諮詢委員線上提供醫院臨床重症個案處置意見，以降低個案死亡率、緩解重症醫療量能。



六、啟動「民生供需產業健康監測專案」，針對果菜、家畜(肉品)、家禽、水產、綜合及其他類市場、超市、賣場及夜市等相關職業對象，由目的事業主管機關或地方政府進行人員健康監測，以及時進行各項防治措施，避免災害擴大，降低家戶傳播風險。