6項策略路徑強化美台關係！台灣美國商會《2021台灣白皮書》聚焦「台灣商業計畫」

2021台灣白皮書。(圖片由台灣美國商會提供) 2021台灣白皮書。(圖片由台灣美國商會提供)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台灣美國商會今（23）日透過線上記者會，發布《2021台灣白皮書》，台灣美國商會會長金奇偉與執行長魏立安表示，在白皮書中「對美國政府的期待」章節中聚焦「台灣商業計畫」，這是一項具有變革性、透過六項策略路徑以強化美台經濟與商業關係的策略計畫。

「台灣商業計畫」中的第一個路徑已在最近雙方政府宣布於近日重啟「貿易暨投資架構協定」（Trade and Investment Framework Agreement , TIFA）後獲得實現。自4年前貿易暨投資架構協定暫停以來，商會便積極地推動重啟對談。

台灣美國商會呼籲美國國務院，擴大2020年11月啟動的「經濟繁榮夥伴對話」（Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD），涵括更多民間企業參與。

此外，商會籲請美國商務部與台灣經濟部共同發展以貿易為導向的公私協力平台，以促進雙邊的貿易與投資，將台灣納入既有與嶄新的多邊經貿對話以及簽訂美台租稅協定。這些互有重疊的任務能夠相輔相成，齊為促成台灣商業計畫的第六項與最終目標—簽訂美台貿易協定。

圖片由台灣美國商會提供

魏立安執行長強調這項新計畫的重要性並表示，美台關係正朝向相當積極正面的方向發展。為此，台灣美國商會呼籲更多平台與私部門共襄盛舉。

商會25個委員會針對相關產業提出的建言中，亦強調數項對於本地與國際產業相當急迫且具有影響力的議題，包含加速台灣數位轉型、強化供應鏈，以及敦促政府在推動2025能源轉型之際必須確保穩定能源供給。

為繼續提升台灣作為國際化經濟體和適宜經商的形象，商會對於台灣政府如何達成「2030雙語國家政策發展藍圖」提出建言，同時倡議政府應運用台灣龐大的外匯存底設立主權基金，並提升台灣國際形象。

《2021台灣白皮書》中讚揚台灣與其領導者，在2020年讓台灣成為世界上少數依然成長的經濟體，除了展現充滿活力的民主治理，在出色地應對COVID-19疫情之際仍慷慨的捐贈醫療設備予其他國家。

台灣美國商會為感謝台灣，期望台灣能獲得更穩定的疫苗供給以保護社會大眾。有鑒於近期台灣本土COVID-19疫情，商會強烈呼籲美國政府分配更多國內充沛的疫苗給台灣，並增加其他疫苗供給來源。

金奇偉會長對媒體表示，未來幾年內我們很可能看到，台灣與全球經濟連結將經歷自1970年代台灣關係法簽訂甚至2002年加入世界貿易組織以來最大、最正面的轉變，同時商會亦期待能躬逢其盛，盡綿薄之力。

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