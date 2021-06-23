【民調】蔡英文蘇貞昌支持度「死亡交叉」國產疫苗政策對立民意

台灣民調基金會最民調報告顯示，蔡英文、蘇貞昌、陳時中支持度皆創下新低（圖／中央社檔案照片／台灣英文新聞 張雅鈞 後製） 台灣民調基金會最民調報告顯示，蔡英文、蘇貞昌、陳時中支持度皆創下新低（圖／中央社檔案照片／台灣英文新聞 張雅鈞 後製）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）本土疫情延燒，三級警戒一再延期，疫苗政策致使物議沸騰。財團法人台灣民意基金會今（23）上午發布六月全國性民調報告顯示，總統蔡英文聲望探新低再現「死亡交叉」，蘇內閣支持度首度赤字，政府出台疫苗政策站在民意對立面。

該項最新民調抽樣全國1072名20歲以上受訪者，揭露疫情對當今社會之衝擊、中央地方首長的執政表現、疫苗政策、疫情指揮以及政黨認同等民意。調查發現，社會整體對從疫情衝擊下的恢復看法不一，對現行防疫各項執政表現與政策不滿，具體反映在總統蔡英文聲望、行政院長蘇貞昌內閣支持度、中央疫情指揮官陳時中團隊防疫表現滿意度的創新低紀錄。

關於政府疫苗政策，該報告也揭露蔡政府力挺國產疫苗的政策「站在多數民意的對立面」，多數民眾偏好外國疫苗，反對政府授權僅二期實驗的高端疫苗「緊急授權使用」，雖然有超過半數民眾願意施打國產疫苗，但對國產疫苗的信心略嫌薄弱。

疫情對社會整體造成衝擊，近千萬成年人實際上感受到疫情風暴對其工作與收入帶來了相當影響。民眾對何時回歸正常生活無共識，此外，疫情期間政黨支持版圖也有所變動，國、民兩黨支持度下滑，台灣民眾黨逆勢收獲創黨最高支持度15.6％。

疫情席捲，中央執政表現不佳，雙北逆風翻盤

具體數據顯示，二十歲以上的台灣人當中，蔡英文聲望持續下跌，44.5%的不贊同者已超過於43.2%的贊同者，呈現「死亡交叉」，面臨第三次執政困境。

2020年1月至2021年6月蔡英文民調聲望趨勢（圖／翻攝自台灣民意基金會）

蘇內閣的施政表現也亮紅燈，更是成立2年6個月來首次滿意度出現赤字，近49％民眾不滿其表現，比起支持民眾（41.5%）高出7個百分點。

2019年2月至2021年6月蘇貞昌內閣施政表現滿意度（圖／翻攝自台灣民意金會）

衛福部長陳時中領導的「疫情指揮中心」防疫表現創下成立以來最低分。與上月平均70分相比，台灣民眾僅給予62.9 的及格邊緣分，警示本土疫情爆發以來，該團隊的防疫表現不盡如人意。

台人對陳時中領軍指揮中心的防疫表現之評價：最近兩次調查結果對比 （2021年5月與 2021年6月）

至於六都首長防疫表現，民眾認為雙北市長表現良好，侯友宜與柯文哲各受到45.5%、36.7%的民眾肯定。至於高雄市長陳其邁（27.8%）、台中市長盧秀燕（18.1%）、桃園市長鄭文燦 （8.9%）以及台南市長黃偉哲（8.6%）則依序位列其後。

疫苗政策飽受爭議，國產疫苗信心薄弱

報告指出，國人對蔡英文在疫情期間力挺國產疫苗之作法，看法相當分歧。四成五的不贊同更甚四成三的贊同數，顯示蔡在疫苗政策上已站上多數民意的對立面。

2021年6月台人對蔡政府疫苗政策態度（圖／翻攝自台灣民意基金會）

關於民進黨政府擬給予僅二期實驗解盲成功的高端疫苗「緊急授權使用」，僅三成七民眾支持，四成八民眾反對，差距多達 11 個 百分點，多數民意反對已經表露無遺。

此外，國人對外國疫苗偏好大勝國產疫苗2倍。若可自由選擇疫苗施打，超過六成會選擇外國疫苗如 AZ、莫德納、輝瑞、嬌生等，僅有約三成一會選擇國產疫苗如高端或聯亞。

關於國人施打國產疫苗意願與信心，若僅能施打國產疫苗，有五成三基本上願意施打國產疫苗，但也有四成二不願意。與此同時，對國產疫苗的信心也略嫌薄弱，四成七基本上對國產疫苗有信心，四成四沒有信心。

生計普遍受疫情影響，解封時間民眾看法不一

報告揭露，高達93.8%民眾不同程度地感受到五月中爆發迄今的疫情對其日常生活的影響，有五成民眾，即近千萬成年人工作與收入受到相當衝擊。四成九的人則覺得衝擊不大或根本就沒影響。

關於恢復正常生活時程民眾看法不一無共識。約五成六認為至少需再一個月以 上到一年的，僅 6.3%非常樂觀地認為兩個禮拜內可以做到，不到1%極度悲觀地認為「已經回不去了」。

五月疫情風暴下，台灣人覺得回歸正常生活需要的時間（圖／翻攝自台灣民意基金會）

政黨交鋒兩大黨失利，民眾黨聲勢看漲

防疫與疫苗政策大戰，朝野交手，硝煙四起，政黨版圖也隨之變化。民調顯示，執政的民進黨支持度下滑到 22.6%，創下五年來最低的紀錄，最大在野黨國民黨並未因此借力上位，支持度反下滑 2.8 個百分點到一成八，並不尋常。反觀台灣民眾黨，在疫情風暴中脫穎而出，搶佔版圖，一舉拿下15.6%的創黨以來最高支持度，僅落後國民黨 2.8 個百分點。

台灣人的政黨支持傾向比較（2021年5月與2021年6月) （圖／翻攝自台灣民意基金會）