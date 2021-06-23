台灣第一名模林志玲甜美導覽台南市美術館　現身防疫影片呼籲溫暖待人

台南市美術館與觀旅局聯合製作「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片（圖擷取自官方預告） 台南市美術館與觀旅局聯合製作「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片（圖擷取自官方預告）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台南市美術館與觀旅局聯合製作「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片，林志玲為家鄉美術館獻聲錄製導覽影片，更現身防疫影片推廣台南旅遊，也不忘呼籲謹慎防疫溫暖待人。

受到疫情影響，在第三級警戒下台南美術館（南美館）已閉館一個月，將於明(24)日推出線上美術館，邀請到名模林志玲導覽，共分三集釋出。

南美館表示，在各界都很艱難的時刻，南美館接到人美心也美的志玲姊姊 林志玲Chiling Lin 捎來她以行動支持的音檔與影片，暖心之舉振奮了館內所有同仁的士氣！

南美館透露，志玲姐姐不僅為南美館線上美術館獻聲，更主動加碼現身 錄製防疫加油影片，期待疫情之後可以到台南吃美食、逛古蹟，到台南市美術館看展覽。

台南市觀旅局長郭貞慧說明，這次獲邀為南美館線上美術館影片擔任主講人，暖心的林志玲不僅隨即答應，並向臺南觀旅局表示不收取工作費用，請觀旅局將預算轉作公益防疫之用，甚至連租借錄音室支出也自行掏腰包解決，一心為家鄉付出的心意令人感動，也再次讓我們看見志玲姊姊與其外貌一樣美麗善良的內心。

南美館長林育淳指出，影片邀請到林志玲錄影獻聲帶領觀眾走進南美館，深入淺出介紹南美館1、2兩館的舊址沿革與美麗變身；館內多件公共藝術作品的內涵以及來到南美館的故事，如顏水龍馬賽克名畫〈熱帶植物〉遠從日本回到台灣，以及林志玲婚宴場地所在的蘇世雄作品〈絢爛南國 虹彩夢幻〉，隨著志玲姊姊親切又優雅的話語，一一導覽。

「線上美術館-跟著志玲姊姊走進南美館」影片將於6月24日、7月1日、7月5日晚間七點，分為三集釋出。可於南美館粉絲頁，台南旅遊粉絲團 台南旅遊、台南市長黃偉哲官方粉絲頁 黃偉哲 收看。

此外，將於6月29日釋出《i聽聽 iListen》用耳朵看展覽-走進南美館，也可以聽到林志玲甜美的嗓音。