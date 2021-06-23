台南大員皇冠假日酒店推新品麵包 外帶享8折

防疫警戒持續延長，居家防疫，人人有責！不過，整天宅在家，不管是工作，還是顧小孩，難免有點苦悶。台南大員皇冠假日酒店為了療癒大家的身心靈，再研發新品項的麵包與蛋糕，讓客人吃出好心情，也能吃到好健康。

凡是預購外帶289吧麵包或蛋糕，全品項均享8折優惠，單筆消費滿1,000元再享5公里內免費外送服務。疫情期間利用線上訂購一指通，讓您由內而外都健康。

對抗COVID-19是場長期抗戰，但是宅在家悶了這麼久，如何維持身心靈全方位的健康平衡，唯有吃到色香味俱全的美食，感受到「活著真好」的純粹感動！

台南大員皇冠假日酒店大廳的289BAR再推出療癒系且訴求健康的麵包與蛋糕，並開放全品項預購外帶享8折優惠，單筆消費滿1,000元再享5公里內免費外送服務，5-10公里之間外送則須另付運費。

289吧新增品項皆採用經過14天、嚴格控管溫度濕度養出的天然酵母，使用日本麵粉，加入老麵低溫發酵24小時，製作出相較於一般麵包更具有小麥香氣，麵包體組織細緻扎實的優質口感，其中適合闔家享用的「防疫Combo包肉桂捲」有奶油乳酪、焦糖兩種口味，選擇國人較喜愛的軟、Q適中的口感，獨家肉桂配方添加丁香、八角等，香料的濃郁從口中迸發而出，奶油乳酪加入蘭姆酒提升香氣，焦糖則是以鹽之花調配出鹹甜中和的完美比例，配上咖啡或是茶，是防疫在家的心靈饗宴，一盒4入360元可任意搭配口味，冷凍保存，想吃的時候放入電鍋用一杯水蒸熱，或者退冰後以微波爐、烤箱、平底鍋加熱都非常方便，依舊能吃出好風味。

人氣主打的「生吐司」120元不含蛋，很適合蛋奶素食者來食用。生吐司外表看起來平凡無奇，但是軟、密的口感，愈嚼愈能在口中散出淡雅的鹹味與濃郁的麥香，採不切片整條出售，較能夠保有它豐富的濕度，手撕享用最過癮。喜愛貝果的愛好者則是除了有「藍莓貝果」，新增「起司貝果」60元，一個吃到鹹香雙色起司內餡的新選擇。一場疫情誕生不少賢妻巧婦，大展身手，唯獨揉麵團、醒麵、烘培等卻不是人人皆可以駕馭，省下麻煩製作手續，線上預購想吃的口味，健康美味麵包或蛋糕即可輕鬆享用。

另外，增加3款6吋派塔類每個250元，包括檸檬塔、生巧克力塔、奶油起司塔。經典的檸檬塔酸酸甜甜的滋味讓人味蕾全開，生巧克力塔在塔皮上先鋪滿榛果碎片，放入濃香的甘納許，再鋪上鏡面巧克力，總共4層的豐富層次口感。

奶油起司塔塔皮內不只有奶油餡，還有起司慕斯、自製酸甜草莓內餡，以及表面脆餅增加口感。因為疫情衝擊，除了要努力開拓銷售業績，更要不斷推陳出新，每天新鮮現做的麵包，供應時間11:00-19:00，每日出爐品項依現場供應為主，如果錯過時間，或是有特別喜愛來不及搶買的口味，也開放3-5天前的預訂，讓五星級的外帶美食，療癒一下因防疫帶來的鬱悶心情。訂購專線：06-391-1899轉6670。

更多口味麵包與蛋糕的選擇，可參閱線上訂購https://forms.gle/UutCxmGRBaG7Cn3d8