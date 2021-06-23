香港蘋果日報24日最後出刊　壹傳媒：感謝多年支持

首次發稿：12:12 ；更新時間：16:15

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）香港媒體報導，壹傳媒董事會今(23)日中午遺憾地宣布，由於香港當前的情況，《蘋果日報》印刷版不遲於6月26日星期六最後一期結束，而電子版則於同日晚上11時59分停用。壹傳媒感謝讀者忠實支持，並感謝記者、員工及廣告商在過去26年的信任。

然而，香港《蘋果日報》卻以「《蘋果》午夜起即時停止運作 明日出版最後一份報紙」為題於報導中寫道，《蘋果日報》管理層根據壹傳媒集團董事局的公佈，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，24日出版的報紙將是最後一份實體報紙，網站將於同日午夜後停止更新。

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原標題：25日停刊！香港蘋果日報100萬份報紙告別26年歲月 壹週刊社長：享受過新聞自由就無悔了

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）香港壹傳媒及蘋果日報上星期遭港警以涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名，拘捕5名高層，同時凍結資產，壹週刊社長黃麗裳透過公司臉書粉專分享心路歷程，最後以「享受過做新聞的自由就無悔了」，預告停刊消息。

中央社報導，蘋果日報內部消息人士透露，公司近日有大批員工辭職或請假，人數大幅減少，剩下的員工將會盡力做到本週五(25日)並停工，當天將發行100萬份蘋果日報，告別26年歷史。

香港壹週刊社長黃麗裳透過公司臉書表示，壹週刊從紙媒轉型到網媒後，曾歷經業績低潮。2019年脫離蘋果日報平台後改走訂閱路線，原本需達到6萬訂閱戶卻意外的獲得10萬以上的訂閱，讓老闆也嘖嘖稱奇，但香港壹週刊在擁有眾多訂閱戶的情況下，仍未能轉虧為盈。

黃麗裳接著說，直至今年6月，「編輯部相信大時代下已經到臨終點前」，她身邊的人都知道她是個容易哭的人，然而在這個歷史時刻，她沒有眼淚了，「在動盪的辦公室，我告訴自己要抑壓著情緒，做好撤退的事」，並告訴仍存有一絲希望的同事，「別存幻想」，她寫道「過去大家為壹週刊努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了」。