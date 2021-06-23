疫情升溫一個多月以來，美食外帶外送已成為宅食新日常，香格里拉台北遠東國際大飯店週週推新菜，讓民眾在防疫期間也能享受療癒美食，現更首創業界推出「美食省到家」外送預購專案，一次推出十款套餐，每套3,000元，即日起至2021年8月31日，預購五套只要優惠價12,750元， 現省2,250元 (原價15,000元，享85折)；預購十套只要22,500元，現省7,500元 (原價30,000元，享75折)，再享10公里內台北市外送免運費。

套餐選擇多元，包括六款以米其林餐盤推薦的香宮粵式美饌設計的中式闔家餐，人氣經典烤鴨三吃也吃得到，另有四款西式、泰式、印度與星馬等異國風味餐，不出國也能跟著香格里拉嚐遍世界美食！須24小時前預訂，詳洽 (02) 7700-3118，線上預購：https://lihi1.com/yUcpo/me

「美食省到家」外送預購專案

為了讓防疫期間每日要張羅三餐的主婦媽媽們更省心又安心，香格里拉台北遠東首推「美食省到家」外送預購專案，設計了十款適合四人小家庭分享的闔家套餐，豐富多樣的美味佳餚立即升級你家餐桌，讓宅在家用餐也很有儀式感，囊括六款香宮主廚推薦料理，包含最經典的香宮烤鴨三吃、薑蔥牛油波士頓龍蝦、慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉等粵式美饌，還有西式、泰式、印度與星馬等異國料理滿足全家味蕾，預購享優惠再享台北市外送免運費，主廚推薦套餐如下：

中式闔家餐-香宮烤鴨三食

烤鴨控期待已久的烤鴨經典餐包含烤鴨三吃、黑松露海鮮蛋白炒飯和季節鮮炒時蔬，適合闔家四人分享。

烤鴨三吃中的第一食是最經典的片皮鴨配捲餅，Ｑ彈的手工捲餅包上色澤油亮、皮脆肉多汁的片皮鴨和爽脆的青綠色蔥段與黃瓜絲，再沾上一點白糖與主廚特製烤鴨醬，蔚為香宮獨有吃法；第二食是蹄香生菜片鴨鬆，切丁後的鴨肉與多種蔬菜拌炒，鑊氣加上醬香，令人食指大動，再搭配新鮮生菜，滿嘴鴨香撲鼻而來；第三食為時菜豆腐鴨湯，以大火慢煮的鴨骨湯，喝起來香醇鮮美，鴨肉嫩而不柴，配上大白菜，美味又滋補養生。

中式闔家餐-海陸盡享大滿足

中式闔家餐A包括以下五道美饌：薑蔥牛油波士頓龍蝦、醬皇蘿蔔美國牛腩煲、黑松露海鮮蛋白炒飯、季節鮮炒時蔬以及每日例湯。

其中特別推薦「薑蔥牛油波士頓龍蝦」，海鮮控最愛肉質Q彈鮮美的波士頓活龍蝦，龍蝦切塊後即裹上一層薄薄的牛油，接著將薑、蔥爆香後，將龍蝦下鍋煨煮。火候與時間是這道菜的美味關鍵，薑蔥提味讓活龍蝦更加鮮甜美味，適合闔家享用的海鮮極品。

中式闔家餐-肉食系最愛港式經典燒臘與慢煮和牛

中式闔家餐C包括以下五道美饌：香宮招牌的燒味三拼：油雞、燒鴨、伊比利蜜汁叉燒皇，濃肉汁澳洲和牛面頰肉、黑松露野菌蝦腰炆伊麵、季節鮮炒時蔬、每日例湯。

其中精選的「慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉」則是何競業主廚的拿手絕活，此道濃肉汁澳洲和牛面是以港式的濃油醬料慢煮一個半小時，最後撒上蔥花和紅甜椒，使其看起來更是色彩鮮豔豐富，成為一道形色俱美的佳餚。

而說起牛頰肉的肉質，由於遍佈透明的筋絡，造就其Q彈有嚼勁的口感，且擁有豐厚的膠原蛋白，銷魂滋味讓人忍不住一口接一口！

西式闔家餐-來場美味的炭烤派對

宅在家也能輕鬆享用到遠東Café自助餐廳超人氣炭烤料理！用近三百萬元的西班牙國寶級烤爐Josper Grill悉心烹調的綜合燒烤拼盤，包含慢火煙燻豬肋排、烤雞翅和豬肉香腸，另有凱撒抄拉、烤雞佐地中海北非小米沙拉、新鮮波士頓龍蝦茄醬通心麵、以及起司馬鈴薯泥。

Josper Grill烤爐完全採用木炭運作加上獨特的封閉式燒烤設計，不僅可呈現龍眼木炭直火碳烤的香氣，更可原汁原味地品嘗到新鮮出爐的美味。

慢火煙燻豬肋排是遠東Café 炭烤餐檯招牌菜之一，先以綜合義式香料抹在豬肋排上放置一晚，再煙燻七小時，使之肉質外酥內軟，再塗上特製BBQ醬，最後送進Josper Grill增加其炭烤味，令人吮指回味的豬肋排閃耀登場。

泰式闔家餐-秒飛泰國的味蕾旅行

主廚團隊聽到食客們想度假的心，特別設計適合夏季享用的泰式酸辣風味套餐，菜色包含慢燉馬莎曼咖哩牛頰、泰式炸海鱸佐辣椒青芒果沙拉、鳳梨蝦仁炒飯、清炒蔬菜佐脆皮燒肉魚露醬汁、椰香南薑雞湯等五道料理。

其中「慢燉馬莎曼咖哩牛頰」更是泰式中經典料理，美國CNN對全球50種最佳美食進行評選，泰國瑪莎曼咖哩榮獲「2021全球美食Top50」第一名，也是瑪莎曼咖哩連續10年蟬聯全球50大美食榜單的冠軍。是泰國南部家常咖哩料理，主廚將花生、椰漿、香茅、蝦醬、南薑、紅蔥頭、蒜及羅旺果等多種香料搗敲至細碎，再以大火爆炒至香氣四溢，再加入醃製一晚入味的美國牛頰肉慢火燉煮1小時，最後以香蘭葉、魚露、椰子糖調味即可，一道風味豐富濃郁並辣度溫和的泰國佳餚新鮮上桌。

外送預購專案連結：https://lihi1.com/yUcpo/me

餐點訂餐時間：每日10:00-19:00；餐點需一天前預訂。

外送服務：10公里以內台北市免費外送；10-15公里加收運費200元；15公里以外恕無法配送。

點餐專線：(02) 7700-3155