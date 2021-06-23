臺灣友善理念榮獲建築園冶獎 八卦山石牌坑生態步道自然資源豐

石牌坑生態步道採透水、多孔隙、自然材料修築，保留了豐富的自然生態和地理景觀。(照片由行政院農業委員會水土保持局提供) 石牌坑生態步道採透水、多孔隙、自然材料修築，保留了豐富的自然生態和地理景觀。(照片由行政院農業委員會水土保持局提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為兼顧環境教育、生態保育及休閒遊憩，水土保持局攜手彰化市公所與地方共同打造彰化市東區第一條親水生態步道「石牌坑親水生態步道」，成為在地居民登山健行及認識自然生態的好所在， 低衝擊的營造理念與手法，更榮獲2021建築園冶獎的殊榮。

彰化市長林世賢表示，八卦山往來的遊客量占彰化市觀光遊憩人數約5成，這條新營造的親水生態步道完成後，可結合豐富的生態資源，串聯鄰近景點和產業特色，如周邊的休閒農場、果園等，未來再加上社區環境教育的導覽服務，可進一步振興地方觀光及產業發展。

▲漫步清幽涼爽步道時，還能聽到蟲鳴鳥叫，並觀察到台灣米蝦、澤蟹、樹蛙、人面蜘蛛等豐富生態。(照片來源：行政院農業委員會水土保持局提供)

水保局南投分局長陳榮俊表示，「彰化市石牌社區石牌坑親水步道環境改善工程」全長約一公里，順應環境、節能減碳等設計手法，採透水、多孔隙、自然材料修築，使鄰旁河道內豐富的動、植物生態以及特殊的自然地理景觀都得以被保護及保留，漫步於清幽涼爽的步道時，不但能聽到如交響樂的蟲鳴鳥叫，還能輕鬆觀察到許多台灣米蝦、澤蟹、樹蛙、人面蜘蛛等豐富生態。

位於彰化市八卦山的「石牌坑」，是四面佛寺附近的小溪流，因長年都有湧泉而孕育了豐富的生態，周邊的步道系統則是民眾登山休閒的必經之路。水保局副局長林長立表示，未來，這條充滿大自然氛圍的「石牌坑親水生態步道」將會是民眾走訪彰化縣八卦山登山健行或到四面佛寺祈福的絕佳順遊路線。

為了維護生態環境及行走安全，提醒民眾應事先洽詢步道開放時間，預約社區導覽服務，共同保護自然生態環境，請持續關注FB「彰化縣彰化市石牌社區發展協會」粉絲專頁。