整理包！居家快篩試劑 4大超商、康是美買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看

居家快篩試劑今（23）日起陸續可在超商和康是美買得到 。（圖取自泰博科技公司網頁taidoc.com/tw） 居家快篩試劑今（23）日起陸續可在超商和康是美買得到 。（圖取自泰博科技公司網頁taidoc.com/tw）

（台灣英文新聞 朱明珠 綜合報導）居家快篩試劑今（23）日起陸續可在超商和康是美買得到，統一超商在桃園以北、具有藥商許可門市下午2時30分後上架；萊爾富下午3時後限量在北市迪化店、新北五工店販售；全家近3800家門市則要等到26日開賣；OK超商則只有開放會員預購。

為便利民眾居家自行檢測，迅速找出疑似陽性個案，衛福部食藥署已核准5家廠商製造或進口居家快篩試劑，分為核酸檢測快篩與抗原快篩試劑，可在藥局、藥妝店、超商等通路鋪貨，方便民眾自行在家篩檢，食藥署於19日公布居家快篩指引。

以下為四大超商販售之居家快篩試劑資訊：

統一超商：泰博科技的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，單入裝，售價新台幣350元，桃園以北、具有藥商許可門市今日下午2時30分後上架，預計7月1日起，全台有藥商許可門市都會販售。

萊爾富：泰博生產的「福爾威創」於今日下午3時後限量在北市迪化店、新北五工店販售，每店限量100盒，一盒5入、售價1700元，不拆售，售完為止。

全家：全台有近3800家門市具有藥商許可，26日起將推出「羅氏」、「福爾威創」2款快篩試劑，「羅氏」一盒5入，售價1800元，民眾可至門市直接購買；「福爾威創」一盒20入，售價5880元，適合公司行號採購，民眾要到店使用FamiPort事務機台預購並結帳，預購後最快可隔日到店領取。

OK超商：24日至30日起開放會員在OKLine群組預購「羅氏」，一盒5入，售價1799元，預計7月9日開始領取。

除了超商，藥妝店康是美也引入快篩試劑，位於北北基桃的康是美從24日起販售「福爾威創」，全台門市從26日起陸續販售「羅氏」，皆為5入一盒。

依據食藥署公布的指引，若民眾已出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，不宜使用COVID-19家用快篩試劑自行在家檢測，應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時勿搭乘大眾運輸工具。

無症狀民眾若快篩陽性：居家檢疫或隔離者請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922。非居家隔離且非居家檢疫者，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所。

若為陰性，民眾仍要遵循防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑及試劑棒勿任意棄置，請以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

食藥署提醒，由於快篩試劑測試結果可能出現偽陰性或偽陽性，仍需經認可實驗室所進行的「核酸檢測」作為診斷COVID-19感染之依據。

COVID-19家用快篩試劑產品核准名單、可提供諮詢之藥局清單、本指引可至食藥署網站查詢。