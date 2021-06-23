感動！台灣綠光劇團《人間條件》全球首播　吸引四萬人同時線上收看

吳念真導演的《人間條件》系列線上播出感動萬人（圖/綠光劇團） 吳念真導演的《人間條件》系列線上播出感動萬人（圖/綠光劇團）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣綠光劇團《人間條件–滿足幸福缺憾快感》，首播吸引4萬多人同時在線上觀看，導演吳念真感動「人間狂潮」的魅力旋風再起。

綠光劇團21日開播《人間條件–滿足幸福缺憾快感》，超過4萬多人同時在線上觀看，播出結束，每3秒新增一筆問卷，半小時內累積1160筆。直播結束後一小時內，影片觀看次數更直逼10萬人次，截至22日上午，累積觀看次數超過30萬。

首映當天線上更是眾星雲集，除了人間條件一演員黃韻玲、吳定謙、陳竹昇等人一同與觀眾回味外，藝人大久保麻梨子、羅時豐、于子育、林雨宣、知名脫口秀演員酸酸吳映軒以及網紅這群人木星、彼得爸與蘇姍媽、立法院蔡其昌副院長、屏東縣長潘孟安、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等紛紛在線讚嘆表示感動。

導演吳念真強調：「臺灣人有一句話叫『誠意食水甜』，《人間條件》系列奉獻給大家，是我們一點點回饋的心意。」

不少第一次看舞台劇的觀眾紛紛回應「原來，這就是劇場表演，太令人感動」、「讓我心中蠻震撼的，原來舞台劇真的讓我有另一種視野」，「用200吋投影看人間條件，把以前沒看到的一口氣看回來，很過癮」，也有資深戲迷回應：「謝謝綠光，都還記得當初現場看人間條件時的感動」。

更有遠在德國、澳洲、日本、等海外粉絲紛紛表示「謝謝綠光劇團，讓遠在海外的我們也能感受人間溫暖」、、「人在東京一年半沒回臺灣了，謝謝綠光」、「人在德國可以看到綠光劇團的舞台劇，實在是太感動」、「我在香港，一年半回不了臺灣，謝謝綠光」。

吳念真表示：「觀眾們一起鴉雀無聲或同時在爆笑，對我來講是一個極大的感動，我覺得作為一個創作者的驕傲或安慰在那一剎那都拿到了，希望今天晚上的演出或許多多少少，你也有這樣的感覺，把這齣戲獻給大家，也期待在之後幾天大家可以陸續看到二三四五六」，最後，吳念真導演還說：「我們用謝銘祐，小黑的一首歌跟大家一起共勉『愛相信咱一定會閣見面』，我們明天見」。

此外，也因為這次線上播出，19日首播貼文一發布就有多達近5千次分享，綠光劇團粉絲專頁也從10萬人攀升至17多萬人，短短4天內湧進7萬多人關注，連國師唐綺陽、藝人隋棠、萬芳等也被圈粉。

綠光經典代表舞台劇《人間條件》自2001年開演，這次全系列1-6集線上免費收看，每天晚上7點半，每天播出１集，每集上架48小時，線上觀看平台請至綠光劇團FB粉絲專頁或至綠光劇團YouTube頻道。



(圖/綠光劇團)