規劃務實疫情防堵策略！陳時中視察雙北果菜市場 建議直接PCR採檢

左起：中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、衛福部醫福會執行長王秘勝。(圖片翻攝自農委會主委陳吉仲臉書) 左起：中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、衛福部醫福會執行長王秘勝。(圖片翻攝自農委會主委陳吉仲臉書)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北農產運銷公司近日爆發群聚感染引起各界關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中和農委會主委陳吉仲率今(23)日清晨前往臺北市和新北市４座果菜市場視察，陳時中建議，在鄰近臺北一市的萬大國小，以及臺北二市場內適當處所設置篩檢站，以提升篩檢意願，並建議捨棄篩檢，直接進行PCR採檢。

農委會主委陳吉仲表示，為了確保農產品的供應穩定及批發市場的交易安全，陳時中指揮官指示雙北4大果菜批發市場必須快速全面篩檢，包括市場員工、承銷人、市場作業人員等密集進出者，都要持有檢驗陰性證明才能進場，且檢驗陰性者優先施打疫苗。

此外，陳時中明確建議，在鄰近臺北一市的萬大國小，以及臺北二市場內適當處所設置篩檢站，以提升篩檢意願。另外，為了加速篩檢效率，建議直接進行PCR採檢，並請地方政府衛生局落實疫調及接觸者匡列等工作。

至於貨車司機和隨車捆工由於停留在市場的時間比較短，因此篩檢、疫調和疫苗的施打將由居住地縣市來執行，相關名冊將由臺北農產運銷公司及新北農產運銷公司儘快彙整，並交由指揮中心轉各縣市政府辦理。

衛福部醫福會執行長王秘勝也透過臉書分享，陳時中指揮官與陳吉仲主委，前往市場視察感染管制相關措施以及北農群聚熱區分佈。對於市場作業流程、工作人員作息、出入動線管理等，詳細實地了解，期望規劃有效務實的疫情防堵策略。

台北農產運銷公司肩負全台1/3蔬果批發量重責，因爆發群聚感染事件受到各界關注，跟北農相關的確診數累計有54人，臺北市政府和新北市政府均已在轄區果菜批發市場設置篩檢站。

▲照片翻攝自衛福部醫福會執行長王秘勝臉書。