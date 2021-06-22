【最新疫苗接種表】北市府：北農成員來自全台灣•別說是群聚感染　禾馨4診所共罰230萬元 • 中止合約

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台灣農委會: 雙北果菜市場逾6千人將快篩 24日凌晨起•快篩陰性才能入場交易

圖/台北市政府

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤、北市聯醫副總院長璩大成、產業局副局長王三中、衛生局簡任技正王素琴今（22）日一同出席市府防疫記者會。

柯文哲表示，昨(21日) 下午兩點快篩隊在萬大國小完成設站，四個小時內就篩完284人，快篩皆為陰性，PCR報告稍晚公布結果；濱江果菜市場部分以包車方式帶83人到和平快篩，結果亦全數為PCR陰性；今日仁愛、中興及萬大國小快篩站，預計要篩完1028人。

柯文哲表示，北農的案子，對疫調來說是比較複雜之案例。北農很特別的是供貨及批發商來自全國各地，但是批發作業結束後又分別回去各縣市，下午去都沒人，戶籍在台北市不到一半，疫調都必須去其他縣市比對。

柯文哲表示，愈到疫情最後階段 ，大規模感染不太會發生，但社區內隱藏性感染源，在此一情況下如果輕易解封，很快疫情又會上升。柯文哲並澄清外界關於中央叫北市府在北農設快篩站，但市府沒做，但事實是旁邊就有剝皮寮快篩站，直接將快篩人員帶過去篩檢即可。快篩再加上疫苗施打，預計本週即可將北農疫情狀況解決。

柯文哲並宣布台北市AZ疫苗新增施打規劃，類別及單位分為以下5項：台北市批發市場專案、AZ接種間隔滿10週需接種第2劑者、街友、鄰長與75歲以上外籍人士。

批發市場專案包括台北花卉、漁產、農產、畜產公司及環南市場總計1萬540人；孕婦施打莫德納疫苗，自6月22日起，可至台北市21家醫院以健保卡掛號接種，或6月28日起8家醫學中心提供特別門診，可自選疫苗，建議準媽媽預先去電醫院了解疫苗存量情形。

▲媒體提問，市長昨天說北農總經理是中央指派，但中央在6月4號就有公文認為該成立快篩站，市長怎麼看在這次北農爆發群聚感染，中央地方是否合作成效不彰導致釀成破口？北農日後一切，是北市府負全責還是中央北市共同負責？北農涉及北北基及農委會，請問中央獲農委會是否有協助？

柯文哲回答說, 他認為不應有太多政治考量，從數據而言應是陸陸續續感染而非群聚，北農的組成並非僅萬華區居民，而是來自全台各地，也可能是其他地方造成的感染。

另外，台北農產公司總經理是專業人士，由中央派任，柯文哲表示這兩年來對總經理的工作表現滿意，再推動農藥質譜儀的檢查及實名制都做得相當好，所以就算是中央派任並非問題。

對於媒體帶風向認為中央要求北農設快篩站，北市卻不同意這並非事實，柯文哲解釋，當時剝皮寮快篩站就在附近，若在北農再設置快篩站，北農認為在空間上不適合，因此才會請北農人員至剝皮寮快篩站進行快篩。也因為之前做過篩檢，這兩天才能直接讓500多位相關人員完成疫苗施打，柯文哲強調不要有過多的口水。



▲媒體提問，傳出北農編制外的拖工和駕駛並沒被列入施打疫苗名單內？黃珊珊副市長回應，目前納入的4,000多名人員，只要在名冊內的都會進行施打。

▲媒體提問，自6月24日就要憑陰性證明才能進到市場，台北市蔬菜公會抱怨短短兩天時間要求快篩完才能進場，一堆人根本沒辦法排隊到，無法進場將會影響生計，要求廣設快篩站以及延長時間，是否會再加開其他篩檢站、或其他應變方式？

黃珊珊回應，之前已經有500多位人員、昨天篩檢的200多位，若再加上今明兩天每天篩檢1,000位，會加速快篩，她提到會設置三個快篩點分別為仁愛醫院、中興醫院與萬大國小，她也呼籲要符合公司名冊才能加速快篩的進行。



▲媒體提問，北農傳確診案件，但據說目前衛生局匡列的居家隔離人數小於20人？4,000人陸續打疫苗需兩周才有保護力，打完疫苗就不會發病可繼續上班？是否北農有降載等考量或進一步的防堵對策？

黃珊珊回應，目前匡列人數共121位，另外再5月底已經有19位解列，她也了解打完疫苗會需兩周才有較完整的保護力，因此會請聯醫進駐三週，協助調整動線、分區分流以及防疫工作。

▲媒體提問，市長16日喊出執行清零計畫、冷熱區殲滅，為何士林長照、北農重大破口皆未納入並對外說明？標準為何？

柯文哲回應，清零計畫的目標是每週確診人數減半，在下降的過程中可以更清楚看出哪裡有問題，即使有一兩個較多案例的地點出現，台北市確診案例還是呈現下降的趨勢。



▲媒體提問，萬大國小篩檢站有很多北農人員快篩，早上狀況混亂、很多人都撲空沒號碼可排、氣急敗壞，工作人員說領不到號碼牌的民眾明天再來？

黃珊珊回應，昨(21)日已經發放今(22)日的300份號碼牌，今日也增加200份，讓今日篩檢人數達到500人，她還是希望北農可以造好名冊，才能更完整快速。



▲媒體提問，士林長照機構指出，當時要求衛生局儘快做PCR，但卻因為費用問題不願幫忙篩檢，直到院長同意分期付款才篩檢，是否有此事？

衛生局簡任技正王素琴表示，北市府衛生局在6月14日前往稽查時，發現該機構出現群聚感染，依照中央規範只要匡列的人員就能進行公費採檢，在普篩該機構時，非匡列的人員就需要自費，在北市府討論後就由北市府收到的捐款進行支付，因此委託新光醫院針對該機構74位然員進行篩檢。



▲媒體提問，士林長照機構表示未召開家屬說明會，僅要求家屬加入Line群組，昨副市長黃珊珊卻對外說有召開說明會，是否有資訊落差？

黃珊珊回應，當收到消息時就交代一定要先通知所有機構內人員的家屬，而產生資訊上的落差，她也向家屬們致歉，黃珊珊表示，今天將一些機構內長者轉送至榮總，也針對家屬召開說明會，她強調，目前最重要的就是照顧長者們的健康，另外也會由衛生局成立關懷小組與家屬保持密切聯絡，未來希望需要機構照顧的長者可以在機構正常運作後回到機構。



▲媒體提問，衛生局從先前疫苗配送，現在又有疫調不確實、延誤通報等一連串問題，請問市長怎麼看衛生局的問題？市長是否因北農、士林長照機構兩案懲處衛生局人員？這代表市府認定是內部的疏失？

柯文哲回應，他每次開會都會詢問，如果重來一次要怎麼做比較好。在開檢討會議時只是希望知道該如何改進並非懲處。

▲媒體提問，基隆市長林右昌表示聽到柯市長的話真的很不爽，甚至說根本沒開過會，痛批柯市長甩鍋給新北和基隆，新北市政府發言人也表示，不清楚會議內容，柯市長的看法如何？另外基隆市長說6月28日全國能不能解封、三級降二級，關鍵就在柯市長?

柯文哲認為不需要情緒性發言，他認為北農案件有其特殊性，因為在北農上班的人員具台北市戶籍的不到一半，因此相關的疫調資料是要跟其他縣市取得，在比對後才能進行綜合疫調。因此，他解釋並非曾經開會，而是向有關縣市取得疫調資料。

柯文哲談到，過去以戶籍為本位的疫調制度需要檢討，否則就北市當時有的資料來看，北農確診案例並不多。另外，對於6月28日全國是否能解封，本來就不在預期範圍內，他解釋，清零計畫會越來越困難，要找出社區內的感染源並不容易，因此是否能解封並非僅北市或是雙北的問題，而是全台灣的問題，他相信對中央而言也是難題。



▲媒體提問，台北藝術中心工地5月底也爆發群聚感染，請問市府是否掌握？

蔡炳坤副市長回應，北市府工務局及文化局在該事件的處理完全依照SOP，並迅速處理，他提到，在5月27日工地通報1名清潔工確診後，隨即工地中所包含的四個標案全部停工，全面配合疫調、採檢、居家隔離人數共428人，自5月28日至6月14日停工，期間內採檢428位共有40位PCR呈現陽性，該工地也進行三次全面清消，在召開工程討論會議後決定復工，在6月15日在工地進行單一入口管制，並且必須PCR結果為陰性者才能進入工地，經過工程降載、工人減半的方式繼續施工，目前的工程狀況良好。



▲媒體提問，行政院最新公佈計程車司機7/1起納接種順序內接種疫苗，不過現在卻傳出載運行動不便的復康巴士駕駛卻被排除在外，且先前傳出復康巴士駕駛曾在不知情的情況下載送過確診者，市府未來會補納駕駛接種名單？

黃珊珊表示此為錯誤訊息，相關名單都已經由公運處彙整給社會局並上傳，並無補列的問題。



▲媒體提問，請教禾馨給17家相關企業打疫苗是否屬實?有確定裁罰金額多少嗎?有一說禾馨跟北市府兩敗俱傷，市長怎麼看?

黃珊珊回應，針對禾馨診所北市府進行超過一週的清查，共有4家診所向北市府領取疫苗，在比對施打對象後，其中針對非第一至三類人員施打疫苗的情形，北市府依傳染病防治法第29條

對小禾馨小兒專科診所、禾馨民權婦幼診所、小禾馨士林小兒專科診所及小禾馨懷寧小兒專科診所 分別裁處新台幣30萬、50萬、50萬及100萬元，總計裁處新台幣230萬元, 並中止疫苗合約診所資格。

▲媒體提問，根據禾馨診所昨日公布的對話紀錄顯示，診所人員數度向衛生局詢問，是否可以為非醫事人員施打，衛生局人員也表示可以並強調以兩人為限，且診所方面都有提前回報相關名冊。當初並未阻止診所為非醫事人員施打，現在北市府卻要以此對禾馨診所開罰，是否有些不合理？

黃珊珊回應，縱使事前或事後提供名冊，還是須符合施打對象，若針對非規定施打對象就必須自行負責。



▲媒體提問，衛生局長說高嘉瑜得寸進尺，是否要提供相關對話紀錄證明自己所言不假?高嘉瑜說昨天才跟局長傳訊息，好像被背後補刀? 高嘉瑜也說和柯市長交情淡如水，市長是否也覺得兩人交情生變?

柯文哲表示，他的態度是開放政府、全民參與、公開透明，在政風處進行調查時也不會加以干涉獨立調查，在收到調查報告後，也決定由他來向大家宣布。

柯文哲今天在記者會上坦承在北市府調查記者會前曾跟高嘉瑜委員通電話，表明會依據事實向大眾說明。柯文哲認為當前台灣政治社會越趨黑暗，謠言四起，並認為隨意帶風向的政論節目若不消滅, 台灣將無法安定。

▲媒體提問，行政院對於餐飲小吃店近期有機會重新開放，甚至不排除在28日前提早解禁，與柯市長日前考慮不張口吃飯、不脫罩地方先解除的看法不太一樣，請問柯市長意見？

柯文哲表示，從北農感染中，其中有幾個互相傳染的案例，就是因為吃飯時拿下口罩，這也是家戶感染占北市感染總數超過40%的原因，這並非新鮮事，在過去SARS的傳播就知道。對此，柯文哲重申他認為若要解禁應不吃飯的行業優先，而打疫苗才是終局解決辦法。



▲媒體提問，針對北農設立採檢站協助進行快篩，恆春旅遊醫院麻醉科主任醫師發現他與其他醫師合作開發的拋棄式防疫插管箱（Taiwanbox），竟然被用在採檢站上，他強調這並不適合拿來採檢，請問北市府是否有掌握情況？

聯合醫院璩大成副總院長表示，北市尊重開發者的意見停止使用，他表示北市快篩隊是全國最早也是篩檢數量最多的團隊之一，也十分辛苦，同時裝備十分齊全，但是因為快篩隊必須具備快速移動的特性，以適合各種地方，他也代為轉達聯合醫院邱逸淳醫務長對於此發明的感謝之意，並認為在身著完整的防護裝備後使用拋棄式防疫插管箱應安全無虞，但是璩大成也重申會停止使用，並願意跟發明者邱主任醫師討論。

圖/台北市政府