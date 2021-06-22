半導體缺貨•大量假晶片在中國流通　電子產品消費者恐成最大輸家

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）中國媒體「經濟觀察網」今天(22日) 報導，多位元晶片代理商透露，在全球半導體缺貨行情下，近期更多假晶片(即「假芯片」;中國稱晶片為芯片）開始在電子領域流通。

晶片代理商表示，這種非法貨品有兩種存在形式，一種是，企業從電子垃圾中回收晶片，去除舊晶片上的證據，進行清潔包裝，並以更低價格將「二手貨」賣給下游；另一種是，將正規製造產線上的瑕疵品進行封裝，然後冒充正品賣給下游。和真品相比，假晶片的性能、可靠性、保質期限通常是不足的。

該人士稱，「假冒或翻新的晶片一直流通在電子領域，其生產和銷售，甚至形成了一條造假的流水線，但變化在於，情況在今年以來愈發嚴重，原先偷偷摸摸的造假行為也變得高調」，這已經反映在價格上，原先二手晶片價格只有市價的50%，如今價格正在上漲，甚至和市場價持平。

香港經濟日報報導, 在一些利潤較低、對晶片性能和工藝要求較低的產品，或是更新換代較快的產品，都容易有假晶片流通。而且只要不是極端的使用狀態，並不容易暴露出問題。

中國內地晶片較依賴進口，而國外原廠產出的晶片，要經海關、分銷商、貿易商、配套商多個環節，最終才流向整機廠商。大部分中小型廠商無法向原廠採購，只能選擇第三方分銷商，他們便成為了假晶片的最大買家。

雖然銷售上述偽劣產品, 是法律明文禁止的行為。但代理商表示，買方起訴追責的情況並不常見，因為背後有很多阻力。比如，對晶圓「以次充好」的鑒定很模糊，需要專業機構來評判。

同時，假晶片的賣方公司通常沒有正規組織、甚至是空殼公司，一直告下去反而會對買方不利。

還有一種情況，有些買家因缺貨、降低成本，對非法晶片採取默許態度，故意將真貨和假貨混在一起使用。在這「造假產業鏈」的背後，最終吃虧的還是消費者。