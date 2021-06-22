菲律賓狂人總統再放話 杜特蒂：不打疫苗通通抓去關

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）語不驚人死不休的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），再次發揮了狂人風格，他在21日一場電視演說中揚言，不乖乖接種疫苗者，一律逮捕、滾出菲國。

口無遮攔、以暴制暴，已成了杜特蒂的鮮明風格。美聯社報導，他對新冠肺炎（COVID-19）遲遲無法獲得控制，日漸感到不耐，在演說中氣急敗壞地表示，國難當前，誰敢不打疫苗，「我會把你抓起來，把疫苗注到你的屁X」。「不同意接種疫苗的人，全給我離開菲律賓。看是要去印度還是美國，隨便你。」

這位非典型總統，更嗆聲會請地方官員造冊，將拒不接種者一一列出。不過，人權律師Edre Olalia表示，總統無權下令逮捕並無違法情事的百姓，此舉恐已觸法。

去年疫情爆發初期，杜特蒂就曾訴諸暴力防疫。由於鐵腕封城令，貧民衣食無著，憤而上街抗議。杜特蒂直接下令，授權軍警「斃了麻煩製造者」。

一如許多亞洲國家，菲律賓也面臨疫苗短缺問題，除了供應不足，人民的猶豫心態亦拖垮全國接種腳步，直到3月才正式開打。杜特蒂更怪罪西方富裕國家，將所有疫苗資源收入袖中，使這些較貧窮的國家，在疫苗一事上望眼欲穿。

菲律賓是亞洲COVID重災區，目前已有逾130萬確診案例，至少23,749人亡故。截至20日，人口1.08億的菲律賓，已施打了840萬劑。

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菲律賓得來速疫苗接種站（圖／美聯社）