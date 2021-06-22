（更新）【投桃報李】立陶宛贈台2萬劑AZ疫苗 台灣外交部：歐盟首國捐台疫苗

更新時間：2021-06-22 19:53

首稿發布：2021-06-22 18:01

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）波羅的海國家立陶宛今（22）日表示，將捐贈2萬劑阿斯特捷利康公司（AstraZeneca, AZ）疫苗給台灣，預計9月在前便可送達台灣。台灣外交部發言人歐江安稱，德不孤，必有鄰，感謝立陶宛雪中送炭，成歐盟首個捐台疫苗的國家。

路透社報導，立陶宛5月間無視中國反對，表示將於台灣設立貿易代表辦公室。此次應台灣之要求提供疫苗，並將於9月底前運送台灣。此前，立陶宛當局也曾在5月宣布，向烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦各捐贈10萬、1.5萬、1.5萬劑疫苗。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特發文表示，儘管本次捐助計畫是略盡綿薄之力，他很驕傲立陶宛能在對抗新冠疫情的過程，中向台灣人民伸出援手。藍斯柏吉斯也表示「愛好自由的人們應該互相關照。」

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）對此也表示：「我們想送更多，但我們只能量力而為。」

新冠疫情席捲全球，台灣致力於幫助國際社會，其中包括在去（2020）年4月向立陶宛捐贈10萬片醫療等級口罩，如今立陶宛禮尚往來，宣布提供台灣疫苗抗疫。

台灣外交部發言人歐江安表示，今日立陶宛政府在總理希莫特主持的內閣會議上決定，將捐贈兩萬劑AZ疫苗給台灣。與會的立陶宛外交部長蘭柏吉（Gabrielius Landsbergis） 立即推文表示：「愛好自由的人們應相互協助」；另與會的經濟暨創新部長雅莫蒂（Ausrine Armonaite）也在推特及臉書上發文指出，「對立陶宛毫不猶豫協助需要幫助的真朋友感到驕傲」。

歐江安指出，立陶宛是歐盟第一個率先挺身捐贈台灣疫苗的國家，對於立陶宛政府以具體行動展現對台灣的誠摯友誼與關心，外交部表達由衷感謝。關於立陶宛政府宣布捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，相關後續作業，台灣將會與立國政府單位保持密切聯繫，一有確認結果，將適時對外說明。

此外歐江安也提及，去年台灣也曾捐贈立陶宛10萬片醫療級口罩，協助其第一線醫護人員對抗疫情。如今台灣面臨疫情考驗時，立陶宛地理上離台灣雖遙遠，卻及時宣布捐贈我方疫苗。立陶宛的善心義舉，猶如雪中送炭，溫暖台灣2300萬國人的心扉，也再次見證「德不孤，必有鄰」的真諦；讓堅信民主自由的台灣，在國人支持、日本、美國及國際友人的協助鼓勵下，更具勇氣與信心克服武漢肺炎的考驗。

歐江安強調，面對全球疫情嚴峻與國際疫苗供貨短缺，外交團隊始終鍥而不捨，不斷努力透過各種管道積極爭取獲得更多疫苗。她表示，政府將持續努力，強化與全球理念相近夥伴在公衛等領域加強交流合作；包括立陶宛在內，都是台灣作為民主自由國家及負責任的國際社會成員所樂願持續深化關係的對象與重點工作。