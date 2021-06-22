聽廣播、看錄製影片、遠距互動 新北親師攜手重度障礙生在家線上學

新北市統計重度障礙合併其他身體疾病而無法到校上學的學生， 每年度約有60位，而考量孩子需要特殊醫療設備， 或是到校會有感染之虞等原因，教育局安排11位在家教育巡迴教師 協助。但目前國內疫情嚴峻，自5月18日停課後巡迴教師無法到家 ，因此透過讓孩子聽廣播、看錄製影片、遠距互動等同步及非同步的 教學方式，與家長密切合作，攜手讓重度障礙的孩子持續學習。

教育局表示，疫情期間巡迴教師不能到家， 而這些無法到校上學的孩子，不少連聽指令、 眼神動作都要透過老師引導，因此新北市在家教育巡迴教師團隊， 透過腦力激盪、化不可能為可能， 使用各式線上教學資源並因應學生體力狀況、家裡視訊設備、 家長負荷等狀況給予不同支持與協助。

大觀國中白文怡老師表示，由於學生體力與專注力無法長時間持續， 因此把1節課分4個單元、1個單元再分成10分鐘， 用分段方式預錄影片並說明需完成的任務， 由家長到網路雲端空間下載影片撥放給孩子看， 當中穿插與老師視訊互動確認學習狀況。現就讀國中七年級的甯甯( 化名) 因病全身剩眼球有轉動能力，從國小在家教育就用眼控輔具來溝通。 因為有之前的學習經驗，現遠距學習反而出乎意料有很好的成效， 孩子也表示比起實體上課，更喜歡跟老師視訊互動。

此外， 中正國小專長體育教師郭宗坤為了讓重度障礙孩子每天在床上、 輪椅上運動，避免壓瘡、關節、肌肉萎縮，因此錄製讓家長也能協助 學生簡單操作的運動影片，並分享給特教團隊共同使用。而永福國小 廖聆劭老師也安排聽廣播節目，請家長播放「我的世界好朋友」 親子廣播節目，讓認識孩子各地風俗民情，也讓眼睛適時休息。

板橋國中盧建文老師表示，在停課前就有教導小傑(化名)注音打字 以及使用「聽我說」溝通軟體，現在上課前先把影片放置在他的Yo uTube帳號中， 透過視訊引導點閱再進到帳號檢視他的學習瀏覽歷程， 驚訝地發現他點閱了其他有興趣的主題進行觀看，能「自主選擇」 對他來說是非常寶貴的經驗。板橋國中黃秀春老師指出， 停課期間家長非常辛苦，所以自己會不斷協助並支持家長， 家長一句暖心「老師辛苦了，今天的課孩子很喜歡」，就是最棒的回 饋。

教育局長張明文表示，特教老師透過定期關心學生生活起居、 健康情形，並透過支持系統協助遠距學習。 雖然遠距無法取代實體上課互動的溫度，但在艱困的疫情期間， 有賴這些持續默默付出的老師集結智慧，發展出實務可行的做法， 並透過家長的協助，讓重度在家教育學生也能停課不停學。

照片來源：新北市教育局提供