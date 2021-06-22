聽廣播、看錄製影片、遠距互動 新北親師攜手重度障礙生在家線上學

照片來源：新北市教育局提供
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新北市統計重度障礙合併其他身體疾病而無法到校上學的學生，每年度約有60位，而考量孩子需要特殊醫療設備，或是到校會有感染之虞等原因，教育局安排11位在家教育巡迴教師協助。但目前國內疫情嚴峻，自5月18日停課後巡迴教師無法到家，因此透過讓孩子聽廣播、看錄製影片、遠距互動等同步及非同步的教學方式，與家長密切合作，攜手讓重度障礙的孩子持續學習。
教育局表示，疫情期間巡迴教師不能到家，而這些無法到校上學的孩子，不少連聽指令、眼神動作都要透過老師引導，因此新北市在家教育巡迴教師團隊，透過腦力激盪、化不可能為可能，使用各式線上教學資源並因應學生體力狀況、家裡視訊設備、家長負荷等狀況給予不同支持與協助。
大觀國中白文怡老師表示，由於學生體力與專注力無法長時間持續，因此把1節課分4個單元、1個單元再分成10分鐘，用分段方式預錄影片並說明需完成的任務，由家長到網路雲端空間下載影片撥放給孩子看，當中穿插與老師視訊互動確認學習狀況。現就讀國中七年級的甯甯(化名) 因病全身剩眼球有轉動能力，從國小在家教育就用眼控輔具來溝通。因為有之前的學習經驗，現遠距學習反而出乎意料有很好的成效，孩子也表示比起實體上課，更喜歡跟老師視訊互動。
此外，中正國小專長體育教師郭宗坤為了讓重度障礙孩子每天在床上、輪椅上運動，避免壓瘡、關節、肌肉萎縮，因此錄製讓家長也能協助學生簡單操作的運動影片，並分享給特教團隊共同使用。而永福國小廖聆劭老師也安排聽廣播節目，請家長播放「我的世界好朋友」親子廣播節目，讓認識孩子各地風俗民情，也讓眼睛適時休息。
板橋國中盧建文老師表示，在停課前就有教導小傑(化名)注音打字以及使用「聽我說」溝通軟體，現在上課前先把影片放置在他的YouTube帳號中，透過視訊引導點閱再進到帳號檢視他的學習瀏覽歷程，驚訝地發現他點閱了其他有興趣的主題進行觀看，能「自主選擇」對他來說是非常寶貴的經驗。板橋國中黃秀春老師指出，停課期間家長非常辛苦，所以自己會不斷協助並支持家長，家長一句暖心「老師辛苦了，今天的課孩子很喜歡」，就是最棒的回饋。
教育局長張明文表示，特教老師透過定期關心學生生活起居、健康情形，並透過支持系統協助遠距學習。雖然遠距無法取代實體上課互動的溫度，但在艱困的疫情期間，有賴這些持續默默付出的老師集結智慧，發展出實務可行的做法，並透過家長的協助，讓重度在家教育學生也能停課不停學。
照片來源：新北市教育局提供