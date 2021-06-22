新北紓困有感覺 漁筏檢查免收費

因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影 響，漁民生活型態受到影響，新北市政府為體恤漁民困境， 自新北市三級疫情警戒發布日(110年5月15日)起至三級疫情 警戒結束期間，減免本市籍漁筏檢查費及漁筏監理執照制冊費， 以減少漁民外出需求並維持低度活動，幫助漁民度過疫情難關。

市府為保障漁民漁作安全，依據「新北市漁筏管理要點」規定， 受理漁民在漁業執照有效期限屆滿前六個月內，申請漁筏施行檢查， 確定筏體堅固，香號燈、救生衣及哨笛等必要救生設備完整等， 以保障漁民出海作業安全，並依法收取每艘漁筏檢查費新臺幣250 元及執照費400元。因近來疫情嚴峻，漁民為遵守防疫規定而改變 作業模式，連帶影響生計，市府為幫助漁民減輕生計壓力，直接減免 漁筏檢查費250元及漁筏監理執照制冊費400元， 除讓漁民紓困有感覺外，並暫緩現場檢查作業， 減少漁民外出活動次數及人員接觸，降低感染風險， 並將於三級警戒解除後立即辦理檢查，跟漁民站在一起共同防疫。

新北市政府漁業處表示，因新冠肺炎疫情延燒， 連帶影響漁業生產及漁民生計， 市府除加強漁港消毒及嚴格做好各項漁港及漁市防疫工作外， 亦簡化行政程序推動相關例行檢丈費用減免及協助漁民申請紓困金等 措施，與漁民共同攜手共度疫情難關。