623公共服務日 農業局防疫熊大心

考試院與行政院於2012年共同宣布每年6月23日 為我國「公共服務日」，期許各機關公務人員以「積極、關懷、 熱忱、奉獻」的公共服務精神為目標自我激勵。 新北市政府農業局於新冠肺炎疫情期間，積極投入抗疫， 制定防疫策略與紓困措施並成立物價平穩小組， 關懷農漁民與民眾生活，同仁犧牲奉獻提供最完善的服務， 落實公共服務精神。

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市政府在防疫期間設立農、林、漁、牧、 動物防疫等區域聯防，農業局第一線防疫人員不分平假日及夜間， 努力專責防疫工作，維持蔬果交易批發市場、屠宰場、肉品市場、 漁港、畜禽產業等民生物資穩定交易。其中啟動區域聯防， 包含夜巡新北市肉品市場、家禽理貨場、果菜批發市場、漁港等， 並啟動公園設施及動物保護等防疫相關措施。每日召開防疫會議， 制定農畜禽產業等防疫策略，另亦規劃農漁民生活津貼紓困、 農產品銷售窗口-美味農業得來速， 讓疫情期間民眾無須出門也可運用網路動動手指選購新鮮的農產品， 照顧農漁民的荷包，同時亦設立物價平穩小組， 避免不肖商人趁疫情期間哄抬物價。

疫情嚴峻期間，新北市8所動物之家不對外開放， 為提升認養率，各動物之家利用網路智能認養方式， 中和動物之家獸醫師黃繼霆以直播方式，介紹所內犬順利認養出去， 同仁亦拍攝訓犬教學影片讓民眾觀看學習，疫情期間無民眾參訪， 但對於照顧動物的愛心卻一點也沒打折，另在此期間， 仍能看到堅守崗位的動保員，穿戴全套防疫裝備， 開著管制車至確診者家中協助安置寵物， 又為確保果菜批發市場防疫到位， 負責該項業務嚴股長常在半夜巡查承銷商防疫情形， 不辭辛勞勇於承擔，只為使命必達完成任務。

農業局長李玟表示， 6月23日公共服務日讓民眾瞭解公務人員執行各項政策對社會的貢 獻與價值，更重要的是激勵公務人員對於社會的責任與任務， 致力實踐用心服務、用愛關懷。 也非常感謝每位同仁對公共服務的付出，在疫情嚴峻時刻， 大家發揮團隊合作精神、努力防疫推動紓困， 為民眾及農漁民付出最大的心力； 今後農業局也將持續發揮專業與創新，以「積極、關懷、熱忱、 奉獻」的公共服務精神為目標自我激勵，回應623公共服務日的創 立精神及初衷，發揮最大的行政效能。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供