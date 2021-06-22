623公共服務日 農業局防疫熊大心

照片來源：新北市政府農業局提供
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考試院與行政院於2012年共同宣布每年6月23日為我國「公共服務日」，期許各機關公務人員以「積極、關懷、熱忱、奉獻」的公共服務精神為目標自我激勵。新北市政府農業局於新冠肺炎疫情期間，積極投入抗疫，制定防疫策略與紓困措施並成立物價平穩小組，關懷農漁民與民眾生活，同仁犧牲奉獻提供最完善的服務，落實公共服務精神。
新冠肺炎疫情嚴峻，新北市政府在防疫期間設立農、林、漁、牧、動物防疫等區域聯防，農業局第一線防疫人員不分平假日及夜間，努力專責防疫工作，維持蔬果交易批發市場、屠宰場、肉品市場、漁港、畜禽產業等民生物資穩定交易。其中啟動區域聯防，包含夜巡新北市肉品市場、家禽理貨場、果菜批發市場、漁港等，並啟動公園設施及動物保護等防疫相關措施。每日召開防疫會議，制定農畜禽產業等防疫策略，另亦規劃農漁民生活津貼紓困、農產品銷售窗口-美味農業得來速，讓疫情期間民眾無須出門也可運用網路動動手指選購新鮮的農產品，照顧農漁民的荷包，同時亦設立物價平穩小組，避免不肖商人趁疫情期間哄抬物價。
疫情嚴峻期間，新北市8所動物之家不對外開放，為提升認養率，各動物之家利用網路智能認養方式，中和動物之家獸醫師黃繼霆以直播方式，介紹所內犬順利認養出去，同仁亦拍攝訓犬教學影片讓民眾觀看學習，疫情期間無民眾參訪，但對於照顧動物的愛心卻一點也沒打折，另在此期間，仍能看到堅守崗位的動保員，穿戴全套防疫裝備，開著管制車至確診者家中協助安置寵物，又為確保果菜批發市場防疫到位，負責該項業務嚴股長常在半夜巡查承銷商防疫情形，不辭辛勞勇於承擔，只為使命必達完成任務。
農業局長李玟表示，6月23日公共服務日讓民眾瞭解公務人員執行各項政策對社會的貢獻與價值，更重要的是激勵公務人員對於社會的責任與任務，致力實踐用心服務、用愛關懷。也非常感謝每位同仁對公共服務的付出，在疫情嚴峻時刻，大家發揮團隊合作精神、努力防疫推動紓困，為民眾及農漁民付出最大的心力；今後農業局也將持續發揮專業與創新，以「積極、關懷、熱忱、奉獻」的公共服務精神為目標自我激勵，回應623公共服務日的創立精神及初衷，發揮最大的行政效能。
照片來源：新北市政府農業局提供
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