在地就學深耕有成 新北公立高中職優先免試入學報到率94.47%

安康高中國中部高嘉琪同學（左）、三重高中國中部余若晨同學（右）。（照片由新北市教育局提供） 安康高中國中部高嘉琪同學（左）、三重高中國中部余若晨同學（右）。（照片由新北市教育局提供）

110學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學錄 取學生於昨(21)日完成報到，31所招生學校共錄取一般生2, 677人(含經濟弱勢生40人)，經統計報到人數計2,529人 ，總報到率達94.47%，顯見新北市高中職辦學成效獲肯定。

新北市板橋高中、新店高中、中和高中、新莊高中、新北高中、 林口高中、海山高中、三重高中、樹林高中、秀峰高中、竹圍高中、 北大高中、泰山高中、三重商工、新北高工、鶯歌工商及華僑高中共 17校的報到率，更高達96％至100％，可謂在地深耕有成。

安康高中國中部的高嘉琪同學在國中會考獲得20.6分， 是此次安康高中優先免試入學的榜首。她的國中導師董宗莉指出， 嘉琪做事嚴謹，老師指派任務總能仔細完成， 還會替師長想到不盡周全之處並加以解決。 心思細膩的她在國中三年間也擔任健康中心志工協助護理師分擔大小 事務，當同學不舒服時也常給予安慰陪伴身心脆弱時刻。嘉琪表示， 常在學校看到老師認真地帶領高中學長姐認真進行各類課程與晤談， 長久下來很期待進入高中部就讀， 相信透過學校專業的教師及優質的硬體設備， 可以邁向更精深的學業領域。

三重高中國中部余若晨同學以國中會考23.6分成績， 繼續選擇高中部就讀。若晨表示對學校深具信心， 除考量交通因素而就近入學外， 也非常認同國中部老師的栽培與指導。三重高中莫恒中校長表示， 學校無論在軟硬體的經營上皆不遺餘力，111學年國中部更開始全 面實施雙語課程，吸引許多優秀子弟在地就學， 期待優秀的學子繼續發光發熱。

教育局表示，新北市辦理高級中等學校優先免試入學， 讓國中畢業生優先就近就讀社區高中職，落實在地就學， 另為鼓勵就近入學而特別提供會考績優獎學金，若成績達2A至5A ++，選讀新北市公立高中職學校，將依學校類別核發2萬至11萬 元。

教育局提醒，若尚未錄取的學生仍可參加6月24日至7月1日「 基北區免試入學志願選填」，學生選填志願時以性向、 興趣與能力為最優先考量。相關訊息可至「中等教育資源網」 (http://se.ntpc.edu.tw)或至「 基北區高級中等學校免試入學資訊系統平臺」(https:// ttk.entry.edu.tw)進行查詢。