新北市防疫基金破4億元專款專用在防疫！新北商業會捐433萬 理事長賴瑞昌帶頭捐

新北市好日子愛心大平台防疫基金破4億元！新北市商業總會理事長賴瑞昌22日和副理事長葉庚進、監事會召集人林新忠等人，到市府捐贈433萬元，使防疫基金達到4億14萬7,018元。副市長謝政達代表侯友宜市長感謝商業總會全體理監事的善心，並表示防疫基金的每一筆善款，都是投入第一線防疫工作，以期疫情早日結束，還給市民正常生活。

賴瑞昌表示，新冠肺炎已造成新北市民確診者超過6,000人，侯市長率領市府團隊日以繼夜在打這場艱的辛防疫戰爭，商業總會力挺市府團隊，在5月下旬發起各商業團體捐款給市府防疫基金，包括他個人就捐贈300萬元，共募集533萬元，其中100萬元先給雙和醫院做負壓艙隔離病房，其餘433萬元交由市府防疫基金專款專用。

賴瑞昌說，現有120個商業團體中，對於市府的努力抗疫，大家都有目共睹，因此之前不動產商業同業公會就率先捐100萬元，總會經過半個月來的連繫，包括汽車材料公會、電器公會還有不動產公會都再一次投入募款作業，總金額和含防疫物資初估超過千萬元以上。

副市長謝政達表示，非常感謝新北市商業總會和所有商業團體共體時艱，支持市府防疫大作戰，防疫基金依捐贈者指定專款專用，做為民眾急難慰助、關心市民染疫祝福金、到宅快篩、因公染疫慰助、防疫旅館、街友安置、身障和獨老短期替代照顧、支援第一線防疫物資緊急採買等12項專案使用。

商業總會秘書長林全洲表示，今年是新北市商業總會成立75週年，為回饋鄉親，總會在社會局指導下推出「新北商總公益資源服務加值器計畫」，募資給防疫基金是計畫中的一環，扶助弱勢照顧中低收入戶是今年商人節的表揚重點，也是新北市商業總會應盡的社會責任。

新北市商業總會捐款明細如下：理事長賴瑞昌300萬(其中100萬給雙和醫院)、副理事長葉庚進30萬、副理事長黃長源30萬、副理事長許丁輝30萬、監事會召集人林新忠30萬、常務理事林淨植30萬、理事張慶華20萬、常務理事鄭豐順10萬、常務理事宋忠興10萬、理事蔡杰翰10萬、顧問張茂松10萬、會務總顧問邱文良5萬、理事周天賞5萬、常務理事林明德3萬、常務理事郭錦川3萬、監事梁進益3萬、理事陳明宗2萬、理事徐文烱2萬。