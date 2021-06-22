新北市協助藝文表演團體渡過疫情寒冬 藝文紓困4.0說明會開跑

因應Covid-19疫情三級警戒， 全國及新北市藝文場館持續關閉至6月28日， 全國展演活動全數取消或延期，對藝文團體衝擊甚鉅， 經營產生嚴重困難，並全面性影響藝文工作者收入。 新北市文化局為協助本市立案演藝團隊、 表演藝術類工作者申請文化部「藝文紓困4.0」補助說明會，於6 月24日辦理第一梯次（表演藝術類）線上說明會， 會中特邀請文化部代表參與， 並由臺北藝術大學呂弘暉副教授及朝陽會計師事務所侯格非經理共同 主講，以協助說明補助相關申請規定及各種疑難諮詢。

新北市政府文化局表示，自Covid-19疫情三級警戒開始， 藝文場館關閉，平時全年大小演出不斷的各藝文中心， 團隊因場館關閉、售票壓力及各種疫情困難而取消預定的演出計畫， 連帶周邊藝文工作者收入中斷，產生各種生計困難。文化部推出「 藝文紓困4.0」，涵括自然人補助與事業補助兩類， 分別為自然人補助3萬元、 與合計該自然人已投入製作費用或其他相關費用上限共6萬元，及「 各類型藝文事業」、「受中央政府命令停業事業」與「 藝文艱困事業」等三類藝文事業營運及員工薪資補貼等， 希望能保護台灣文化事業工作者與團體，減低疫情海嘯衝擊。

為與藝文團體及藝文工作者站在一起， 新北市文化局除與文化部合辦說明會， 讓更多想申請補助的團體與藝文工作者對補助計畫有更深入了解並有 直接詢問的機會，以降低申請補助困難。 目前已執行場地租金全額退還、從優從寬核撥補助款、 協助團隊開立文化部紓困補助證明、 辦理線上諮詢說明會等四項紓困措施。 日前已分別關心瞭解今年度各補助團隊現況及計畫執行與修正方向， 以為後續各補助計畫調整與因應。

新北市政府文化局表示，本次線上說明會為第一梯次， 係為表演藝術團體及工作者所規劃，凡立案於本市之演藝團體， 或設籍、居住於本市之表演藝術工作者均可參加，時間訂於110年 6月24日(四)下午2時30分，採Google Meet線上視訊軟體辦理，依先後順序採Email報名，限額6 0名，如正準備申請文化部「藝文紓困4.0」 補助且有諮詢需求者請洽02-22760182分機314簡小姐 （AA1484@ntpc.gov.tw），歡迎報名參加， 以獲得最新訊息與即時諮詢。