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7/1起疫苗擴大接種　老師、郵差、北北基桃外送員和保母等均可打

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/22 16:16
7月1日起擴大疫苗施打對象，包括65歲至74歲長者、曾打第一劑者以及教師、郵差、 北北基桃計程車司機、外送員等，均可接種

7月1日起擴大疫苗施打對象，包括65歲至74歲長者、曾打第一劑者以及教師、郵差、 北北基桃計程車司機、外送員等，均可接種 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）指揮中心指揮官陳時中今（22）日宣布，7月1日起擴大疫苗施打對象，包括65歲至74歲長者、曾打第一劑者以及教師、郵差、 北北基桃計程車司機、外送員等；指揮中心另也建議第1劑、第2劑以施打同樣廠牌疫苗為主，不建議混合施打。 。

陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，7月1日起，除了原有第1到6類對象可接種疫苗外，新增第7類接種對象、第8類64歲至74歲長者，以及已完成第一劑接種者可完成同廠牌第2劑接種。

另外，指揮中心也公布第一批莫德納疫苗約110萬劑的3點分配原則，陳時中說，首先是各縣市第5類「居家式和社區式長照機構及身障照服員及服務對象」與「其他機構」尚未接種人數；其次為各縣市莫德納(Moderna) COVID-19疫苗第一劑已分配數；第3為各縣市65歲至74歲長者30%人口數。

指揮中心進一步說明，莫德納疫苗現階段作業為開放第一類至第三類人員及孕婦接種，考量孕婦胎兒狀況及多重健康狀況，建議孕婦接種前應與醫師就風險效益詳細評估後，擇適合廠牌進行接種。

根據指揮中心最新公布的名單：

第7類接種對象包括：

  1. 軍人、軍事／國安文職人員
  2. 未執行防疫相關工作之警察
  3. 憲兵
  4. 國家關鍵設施必要工作人員（高鐵、台鐵、油氣水電、通訊等基礎設施人員）
  5. 運輸及倉儲業者
  6. 高中職以下學校教職員與校內工作人員
  7. 托育人員及托育機構、早療托育機構專業人員、雙北保母
  8. 幼兒園、國小安親班教育人員
  9. 考試工作人員
  10. 各類批發市場第一線工作人員
  11. 媒體第一線採訪工作人員
  12. 全國第一線郵務處理人員
  13. 北北基桃計程車司機、外送員、國道客運司機、貨運司機等
  14. 北北基桃傳統市場合法攤商
  15. 維持科學園區運作防疫工作人員
  16. 戶役政系統機房人員

第8類接種對象：65-74歲長者

新冠疫苗
AZ疫苗
莫德納疫苗

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