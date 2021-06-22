7/1起疫苗擴大接種　老師、郵差、北北基桃外送員和保母等均可打

7月1日起擴大疫苗施打對象，包括65歲至74歲長者、曾打第一劑者以及教師、郵差、 北北基桃計程車司機、外送員等，均可接種 7月1日起擴大疫苗施打對象，包括65歲至74歲長者、曾打第一劑者以及教師、郵差、 北北基桃計程車司機、外送員等，均可接種 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）指揮中心指揮官陳時中今（22）日宣布，7月1日起擴大疫苗施打對象，包括65歲至74歲長者、曾打第一劑者以及教師、郵差、 北北基桃計程車司機、外送員等；指揮中心另也建議第1劑、第2劑以施打同樣廠牌疫苗為主，不建議混合施打。 。

陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，7月1日起，除了原有第1到6類對象可接種疫苗外，新增第7類接種對象、第8類64歲至74歲長者，以及已完成第一劑接種者可完成同廠牌第2劑接種。

另外，指揮中心也公布第一批莫德納疫苗約110萬劑的3點分配原則，陳時中說，首先是各縣市第5類「居家式和社區式長照機構及身障照服員及服務對象」與「其他機構」尚未接種人數；其次為各縣市莫德納(Moderna) COVID-19疫苗第一劑已分配數；第3為各縣市65歲至74歲長者30%人口數。

指揮中心進一步說明，莫德納疫苗現階段作業為開放第一類至第三類人員及孕婦接種，考量孕婦胎兒狀況及多重健康狀況，建議孕婦接種前應與醫師就風險效益詳細評估後，擇適合廠牌進行接種。

根據指揮中心最新公布的名單：

第7類接種對象包括：

軍人、軍事／國安文職人員 未執行防疫相關工作之警察 憲兵 國家關鍵設施必要工作人員（高鐵、台鐵、油氣水電、通訊等基礎設施人員） 運輸及倉儲業者 高中職以下學校教職員與校內工作人員 托育人員及托育機構、早療托育機構專業人員、 雙北 保母 幼兒園、國小安親班教育人員 考試工作人員 各類批發市場第一線工作人員 媒體第一線採訪工作人員 全國 第一線郵務處理人員 北北基桃 計程車司機、外送員、國道客運司機、貨運司機等 北北基桃 傳統市場合法攤商 維持科學園區運作防疫工作人員 戶役政系統機房人員

第8類接種對象：65-74歲長者