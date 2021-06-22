【台灣疫情下飯店轉型拼業績】客房變辦公室•Buffet成時尚外賣•婚禮宴會數位化•線上商城可買美味料理與備品

圖/業者官方臉書

國內疫情嚴峻，飯店業生意受衝擊，為了求生存，不少業者再度推出行動辦公室方案，盼能帶動業績。（業者提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國內武漢肺炎疫情未歇，許多宴會被迫取消，有飯店業者出奇招，推出「線上宴會」一條龍式服務，讓疫情下想辦宴會的消費群仍可順利辦理，以一場婚宴來說，線上舉辦可省下75%費用。

因應全台三級警戒，餐飲業全面禁止內用，在疫情之下為了求生存，不少飯店業者的Buffet（西式自助餐）積極轉型，變身賣場市集，目標要讓業績成長3成。

此外有業者推出行動辦公室專案，將客房變成行動辦公室，提供網路、影印等服務。

君品酒店

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，不少想舉辦婚宴等宴會的消費者只能忍痛取消，也重創許多飯店及宴會場所的生意。

飯店業因應疫情力拚轉型，例如君品酒店攜手婚禮顧問公司「成家」，在台灣首創客製化「線上宴會」一條龍式服務，主攻疫情下想辦理宴會的消費群。

君品酒店表示，線上宴會以專業團隊隨時掌控直播與個別通知宴會時的橋段，並用Dress Code、視訊背景、線上互動遊戲，如抽籤、猜歌、時事話題等製造宴會時的相聚感與儀式感，讓這段期間久未相聚的親朋好友們能夠線上相見。

君品酒店表示，外送到府的除了料理菜色跟餐具外，還可安排驚喜的婚禮小物，如客製化玫瑰花或雪茄的造型甜點，為參與線上婚宴賓客增添樂趣，流程安排也將走入會場、致詞、換裝、切蛋糕或敬酒等橋段，結合播放成長影片、安排拜別父母的流程，所有婚禮服務100%全數轉為數位化服務，周邊的喜餅可採用宅配到府的方式，結婚禮金也採以線上支付刷卡給新人。

中央社引述君品酒店指出，相較於一般婚禮，初估舉辦線上宴會的費用最多能省到75%。

國泰飯店觀光事業

除了婚宴轉線上外，不少飯店業者也主攻線上購物平台，盼能在疫情中找出一線生機。國泰飯店觀光事業集結旗下和逸飯店、慕軒飯店品牌推出線上商城，除了有多項主廚推薦料理、醬汁組合外，更把主題房的聯名周邊、飯店備品等上架販售。

國泰飯店觀光事業也指出，企業異地辦公分流需求大增，旗下全台HOTEL COZZI和逸飯店和MADISON TAIPEI慕軒飯店推出「行動辦公室」專案，免費提供茶飲與咖啡，設有高速網路、獨立衛浴空間，還有影印、傳真、掃描等服務，也包含早餐，限定1房最多只能2人辦公，以避免群聚。

台北喜來登飯店

由於全台餐飲業持續禁止內用，尤其又以Buffet的衝擊最為嚴重，不少飯店業者尋求轉型，將原本的Buffet餐廳規劃為賣場市集。

台北喜來登飯店旗下的十二廚廣闊的腹地成為飯店逆轉頹勢的最佳助攻，空間相較外賣店The Deli放大2.5倍，業者將十二廚的桌椅全數撤離、原有的取餐檯作為餐盒陳列架、冷熱商品分區分類，讓The Deli成為大型外賣專門店。

台北喜來登飯店表示，The Deli的販售時間每天有午餐時段跟晚餐時段，品項涵蓋冷食沙拉、中日西各國風味餐盒、燒烤炸物及滷味，菜色不定時推陳出新。

此外台北喜來登飯店也推出行動辦公室方案，主打不方便在家工作的民眾，可以克服遠距工作所衍生的設備與環境效率問題。

君悅酒店

台北君悅酒店也將旗下的凱菲屋換裝變身為「凱菲食集 Cafe Mart」，由行政總主廚陳萬欽領軍，規劃10大主題餐檯，全天候供應即食海鮮、現切爐烤牛小排、美式豬肋排、南洋烤雞等豪邁海陸肉。

台北君悅酒店表示，260坪寬敞的店中店購物空間，以「專人現做」、「2分鐘熱食速取」營運概念，推出安心即食，美味升級特色食集，藉以拉出市場區隔。

中央社引述台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，在堅守防疫安全的基礎上，於實體餐廳及線上購物平台拓展更多商業機會；全新登場的凱菲食集提供「最有溫度的現做料理」讓旅客外帶，寬敞明亮的空間更是酒店團隊經多次審慎評估推演、控管人流、出餐取餐動線，打造「最安心的食尚外帶據點」。

陳隆慶說，希望能以嶄新的營運模式，帶動民眾消費意願，在一片低迷的市場經濟中，刺激業績成長同時，也為品牌樹立更甚優質的正面形象，目標帶動業績成長3成。

天成飯店集團

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊台灣國旅市場，飯店業生意大受打擊，為了求生存，不少業者再度推出行動辦公室方案，盼能帶動業績。

天成飯店集團表示，旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店及天成文旅-華山町9月底前都有行動辦公室的方案，除了免費商務文書列印服務、客房Wi-Fi等外，還有提供午餐，讓缺乏個人工作空間或備援辦公室空間的企業，可隨時啟動異地辦公及辦公分流機制，也可望帶動整體業績提升。