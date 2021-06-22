打臉美朝重啟對話 金與正：錯誤的期待

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）北韓領袖金正恩17日就因應拜登政府對朝政策提及「對話」一詞，外界解讀有意回歸談判桌，美國更向平壤當局提出會面提議，然而，今（22）日其胞妹金與正表示，抱持「錯誤的期待」可能造成「更大的失望」。

NKnews報導，北韓勞動黨副部長金與正透過官媒中央通信社（KCNA）表示，看到白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）金正恩的詮釋為「有興趣的信號」的報導，她認為「美國大概也是為了安慰自己才這樣解釋。」

金與正說，若抱持這種錯誤期待，「可能會讓你們自己陷入更大的失望中」。此番言論被視為對美國邀約重回談判桌的拒絕。

金正恩17日在勞動黨第8屆中央委員會第3次會議中，首度就美國總統拜登（Joe Biden）執掌之下的美朝關係表態，要求做好「對話」和「對抗」兩方面準備，其發言被解讀為有重啟雙方對話的可能性。

蘇利文於美時間20日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時，將此視之為「有興趣的信號」，並表示期待北韓回應對朝鮮半島無核化的對談。

現下正出訪南韓的美國北韓特使金星容（Sung Kim）21日於會談中表示，希望北韓能盡快正面、積極回應對談。然而，同日，中國與北韓駐外大使更罕見相互在登上對方官媒，發表中朝友好言論。北韓駐中大使李龍男更稱，完全支持中國與美國全方位對抗。