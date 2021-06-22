聯亞攜手Vaxxinity售巴拉圭百萬劑新冠疫苗 台灣外交部證實已簽約

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）與台灣聯亞生技（UBI-Asia）共同研發新冠疫苗UB-612的美國公司Vaxxinity21日宣布，巴拉圭政府購買100萬劑疫苗，外交部證實，一旦在台取得緊急使用授權後，巴拉圭將率先取得該疫苗。

美國公司Vaxxinity於官網發布消息，該項百萬劑疫苗合約於本月16日在巴拉圭首都亞松森（Asunción）簽署，巴拉圭衛生暨社會福利部部長波帕（Julio Borba）、Vaxxinity策略長哈里森（Jon Harrison）以及台灣駐巴拉圭大使韓志正皆出席簽約儀式。

Vaxxinity表示，只要台灣食品藥物管理署（TFDA）通過緊急使用授權（EUA）、巴拉圭國家衛生監督局（DINAVISA）就會緊急授權，預計今夏稍晚出貨到巴拉圭。巴拉圭衛福部16日也表示，該國將成為全球率先取得UB-612疫苗的國家之一。

UB-612疫苗已在台灣完成大規模二期臨床試驗，很快將於印度進行第二／第三階段試驗，並與歐若賓多製藥（Aurobindo Pharma Ltd）合作。

此外，UB-612疫苗的全球運送，將交由全球最大貨櫃海運業者快桅集團（Maersk）。

外交部今日證實該項消息屬實，並表示巴拉圭衛生福利部已在17日發布新聞稿，宣布與Vaxxinity公司簽署100萬劑新冠疫苗合約。

外交部指出，Vaxxinity公司是台灣聯亞生技集團關係企業，根據雙方所簽合約內容，由聯亞生技集團研發的UB-162疫苗一旦取得台灣緊急使用授權後，巴拉圭將可率先成為獲得該疫苗的國家之一。

外交部強調，台灣政府一向鼓勵台灣企業與友邦加強交流與合作，外交部樂見聯亞生技集團與巴拉圭衛生福利部簽署疫苗採購合約，積極拓展海外商機，並將繼續提供必要的協助。