低碳零接觸！中華郵政與資源分享平台合作 推i郵箱便利物流

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為防堵疫情擴散，臺灣全國進入三級疫情警戒，為鼓勵民眾透過郵政網購中心「i郵箱貨到付款」配送方式，落實零接觸取件、無現金支付，中華郵政表示，自即日起至9月30日舉辦「網購貨到付款．30郵禮＋月月抽」推廣活動。另外，透過和「Taptot拿點」資源分享平台合作，提供「i郵箱」物流配送模式。

中華郵政公司表示，郵政網購中心以安心、嚴選為宗旨，代售多項品質精良的民生用品，如CAS一等米及環保標章清潔生活用品等。疫情期間，民眾可利用「i郵箱貨到付款」配送方式，當郵件送抵i郵箱時，收件人將會收到包含取件資訊及銷帳編號的取貨通知簡訊，可選擇以郵政金融卡、郵局實體ATM、郵局網路ATM、e動郵局APP及台灣Pay等多元方式支付貨款後，即可憑手機末3碼及取件碼取件。

活動期間內，凡至郵政網購中心購買標示「開箱郵好禮」指定活動商品，選擇以i郵箱貨到付款方式配送，並於收到取件簡訊3日內完成付款取貨者，除每筆訂單每滿新臺幣100元贈「i郵購紅利購物金」1點（1點即1元）外，再加贈紅利購物金30點，可於下次消費時抵用。

另單筆消費金額滿450元，可享免運費及免代收貨款資費，且購物訂單毋須登錄，每筆均可再享1次抽獎機會，活動期間內按月各抽出30名幸運得獎者，獎項有咖啡機、果汁機及i郵大禮包等共計120項精美好禮。

為打造「i郵箱」成為全民共享的智慧物流服務網絡，中華郵政公司即日起與「Taptot拿點」資源分享平台合作，提供「i郵箱」物流配送模式，民眾可透過蘋果手機或平板ios系統內建之APP Store下載「Taptot 拿點」APP（Android系統須待測試完成後上線），選擇以「i郵箱」作為寄件或分享物品管道，藉由便利物流，讓民眾輕鬆分享閒置資源。

中華郵政公司積極響應低碳永續理念，透過與「Taptot拿點」資源分享平台合作，共同推廣環保節能意識，鼓勵民眾透過資源循環再利用，讓閒置資源重新發揮價值。

郵政i郵箱在全國各地已布建逾2,400處據點，是全國規模最大的智慧物流設備網絡，跳脫傳統宅配與店配遞送模式，收寄、配送全程零接觸，是防疫期間最佳取件模式，歡迎網購業者及民眾多加利用，共同透過「i郵箱」防疫，i郵箱配置地點請至中華郵政全球資訊網「i郵箱據點」查詢。

照片由中華郵政提供