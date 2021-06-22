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【撤港風波】總統府祭「五項回應」美國務院重申「磐石」承諾

外交交鋒「互卡簽證」，台灣駐港辦事處現僅剩1名工作人員。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/06/22 11:32
台灣駐港人員拒簽「一中承諾書」換取工作簽證，因無法續任被迫返台。(Getty Images)

台灣駐港人員拒簽「一中承諾書」換取工作簽證，因無法續任被迫返台。(Getty Images)

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）港府當局迫台灣駐港人員簽「一中承諾書」換取工作簽證，致我駐港人員因簽證問題無法續任被迫返台。總統府21日表示，「過去沒簽、現在不會簽，未來也不可能簽」，美國國務院則表示支持台灣。

駐外人事凍結，我駐港人員僅剩一人

聯合報引述陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，自2018年7月起，中共與港府以簽署「一中承諾書」政治條件，屢屢施壓我駐港人員，並以此影響駐港辦事處人事輪調與正常運作。

近年因港台關係惡化，原編制19人的辦事處在今年6月僅剩下8名工作人員，而其中7位因無法獲得工作簽證，已於20日返台。而僅剩一位的駐港人員，其工作簽證也將於一個月內到期。

【撤港風波】總統府祭「五項回應」美國務院重申「磐石」承諾

「一中承諾書」內容（圖／陸委會提供）

駐外機構互槓，工作簽證「卡」不停

撤港風波看似突然，實則有跡可循。台海情勢緊繃，「互卡」派駐官員的路數，早已不是新把戲。中央社引述消息人士表示，2019年初台灣的大陸委員會（陸委會）專門委員張多馬奉派任澳門台北經濟文化辦事處組長，澳門當局卻遲不發放工作簽證，無獨有偶，陸委會駐香港代表盧長水亦受刁難。

而今年5月18日，香港宣布特別行政區宣布暫時關閉駐台經濟貿易文化辦事處，一個月後，澳門特別行政區跟進，於本月19日起暫時停止運作澳門在台經濟文化辦事處。據悉，澳門駐台機構主任已於去年辭職返澳外，其他員工接連出現工作簽證問題，似乎與雙方報復性「互卡」工作簽證的惡性循環脫不了干係。

美國國務院表明與港、台人民「站在一起」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）21日在媒體簡報會上被問其及此番風波，表示北京持續恫嚇台灣人民，「面對此般恫嚇，美國會繼續與台灣人民站在一起，一如北京扼殺香港言論自由與異議時，美國與香港人民站在一起。」

普萊斯指出，美國對台灣支持「堅若磐石」，拜登（Joe Biden）政府致力深化美方與台灣的關係。他指出，台灣是民主領頭羊，也是美國重要經濟、安全夥伴。國務院近期公布的新版交往準則已展現美國尋求與台灣建立夥伴關係，也讓美國行政部門清楚知道在關於台灣議題上，如何實施美國的「一中政策」。

譴責港府違反2011年承諾 蔡英文：駐港人員「挺著胸膛回來」

總統府21日晚間譴責港府背棄承諾，並表示將調整駐港業務。完整撤港風波五點回應如下：

第一、調整香港辦事處業務辦理方式，起因於香港政府自2018年7月起，屢次對我方駐港人員設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，否則不發放簽證或提供延簽所導致。對於北京當局及港府單方面違反2011年雙方換文內容，單方面背棄互利互惠的承諾，我方表達高度遺憾及譴責。

第二、港府要求我方駐港人員簽署「一中承諾書」，目的在於逼使我方承認中國對臺灣的主權。對於「一中承諾書」，我方駐港人員過去沒簽、現在不會簽，未來也不可能簽。即便香港辦事處業務有所調整，基於維護臺港民眾權益，必要的運作仍然會存在。

第三、我方駐港人員拒絕「一中承諾書」，對於第一線辛苦的駐港人員的努力，蔡總統表達感謝，並肯定同仁維護國家尊嚴，守護民主自由的價值。對於已經回到臺灣的同仁，蔡總統也表示「各位不是低著頭離開，而是挺著胸膛回來」。

第四、臺灣一貫的立場，是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。我們也必須正告北京當局，中國必須負起責任，避免影響臺港關係，避免兩岸關係緊張。同時，我們會密切觀察後續發展，採取必要的因應作為。

第五、基於對民主自由的堅持，臺灣會繼續聲援香港人民爭取民主自由。臺灣依法對於香港的人道援助、關懷行動，相關專案會繼續進行，也會隨情勢變化，進行動態調整。
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