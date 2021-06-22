【撤港風波】總統府祭「五項回應」美國務院重申「磐石」承諾

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）港府當局迫台灣駐港人員簽「一中承諾書」換取工作簽證，致我駐港人員因簽證問題無法續任被迫返台。總統府21日表示，「過去沒簽、現在不會簽，未來也不可能簽」，美國國務院則表示支持台灣。

駐外人事凍結，我駐港人員僅剩一人

聯合報引述陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，自2018年7月起，中共與港府以簽署「一中承諾書」政治條件，屢屢施壓我駐港人員，並以此影響駐港辦事處人事輪調與正常運作。

近年因港台關係惡化，原編制19人的辦事處在今年6月僅剩下8名工作人員，而其中7位因無法獲得工作簽證，已於20日返台。而僅剩一位的駐港人員，其工作簽證也將於一個月內到期。

「一中承諾書」內容（圖／陸委會提供）

駐外機構互槓，工作簽證「卡」不停

撤港風波看似突然，實則有跡可循。台海情勢緊繃，「互卡」派駐官員的路數，早已不是新把戲。中央社引述消息人士表示，2019年初台灣的大陸委員會（陸委會）專門委員張多馬奉派任澳門台北經濟文化辦事處組長，澳門當局卻遲不發放工作簽證，無獨有偶，陸委會駐香港代表盧長水亦受刁難。

而今年5月18日，香港宣布特別行政區宣布暫時關閉駐台經濟貿易文化辦事處，一個月後，澳門特別行政區跟進，於本月19日起暫時停止運作澳門在台經濟文化辦事處。據悉，澳門駐台機構主任已於去年辭職返澳外，其他員工接連出現工作簽證問題，似乎與雙方報復性「互卡」工作簽證的惡性循環脫不了干係。

美國國務院表明與港、台人民「站在一起」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）21日在媒體簡報會上被問其及此番風波，表示北京持續恫嚇台灣人民，「面對此般恫嚇，美國會繼續與台灣人民站在一起，一如北京扼殺香港言論自由與異議時，美國與香港人民站在一起。」

普萊斯指出，美國對台灣支持「堅若磐石」，拜登（Joe Biden）政府致力深化美方與台灣的關係。他指出，台灣是民主領頭羊，也是美國重要經濟、安全夥伴。國務院近期公布的新版交往準則，已展現美國尋求與台灣建立夥伴關係，也讓美國行政部門清楚知道在關於台灣議題上，如何實施美國的「一中政策」。

譴責港府違反2011年承諾 蔡英文：駐港人員「挺著胸膛回來」

總統府21日晚間譴責港府背棄承諾，並表示將調整駐港業務。完整撤港風波五點回應如下：

第一、調整香港辦事處業務辦理方式，起因於香港政府自2018年7月起，屢次對我方駐港人員設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」，否則不發放簽證或提供延簽所導致。對於北京當局及港府單方面違反2011年雙方換文內容，單方面背棄互利互惠的承諾，我方表達高度遺憾及譴責。

第二、港府要求我方駐港人員簽署「一中承諾書」，目的在於逼使我方承認中國對臺灣的主權。對於「一中承諾書」，我方駐港人員過去沒簽、現在不會簽，未來也不可能簽。即便香港辦事處業務有所調整，基於維護臺港民眾權益，必要的運作仍然會存在。

第三、我方駐港人員拒絕「一中承諾書」，對於第一線辛苦的駐港人員的努力，蔡總統表達感謝，並肯定同仁維護國家尊嚴，守護民主自由的價值。對於已經回到臺灣的同仁，蔡總統也表示「各位不是低著頭離開，而是挺著胸膛回來」。

第四、臺灣一貫的立場，是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。我們也必須正告北京當局，中國必須負起責任，避免影響臺港關係，避免兩岸關係緊張。同時，我們會密切觀察後續發展，採取必要的因應作為。

第五、基於對民主自由的堅持，臺灣會繼續聲援香港人民爭取民主自由。臺灣依法對於香港的人道援助、關懷行動，相關專案會繼續進行，也會隨情勢變化，進行動態調整。