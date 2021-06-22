新技術保留杭菊香氣！臺灣白杭菊比利時參賽 榮獲米其林三星

目前臺灣的杭菊共有白黃紫三種顏色，圖為紫杭菊花。(圖片由林業試驗所提供) 目前臺灣的杭菊共有白黃紫三種顏色，圖為紫杭菊花。(圖片由林業試驗所提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林業試驗所研發植物組織細胞水分低溫萃取製程，同時生產乾燥農產品及具有香氣的組織細胞水分二份產品。去年技術轉移廠商速比樂應用於杭菊乾燥，並以白杭菊花茶首次參加今(2021)年比利時國際風味暨品質評鑑機構(ITQI)舉辦的絕佳風味競賽，更榮獲米其林三星。

林業試驗所表示，今年參賽的杭菊花是先經過松山工農賴昭友老師品評，具有優雅杭菊花的前調、清純薄荷及青草的中調與沈靜回甘的後調所組合成風味及口感兼具的產品。

林業試驗所謝靜敏助理研究員自2020年即開始輔導速比樂工作坊， 協助該工作坊挑戰在不破壞白杭菊精髓的前提下， 捕捉最渴望自由的氣味。這次經速比樂參賽得奬的白杭菊， 即是在2020年9月經過銅鑼農會葉金城股長協助下，11月起陸續至銅 鑼取得無農藥殘留的杭菊，在經乾燥萃取過程中，亦可見有千軍萬馬 (薊馬)隨著過熟的花瓣化成雨落下。

由於進口的杭菊花多為高溫或經過硫化物薰蒸進行乾燥， 所以白度高於國內各種製程，也因此香味表現低於國內杭菊， 在香味表現以植物組織細胞水分低溫萃取製程最濃。花徑以植物組織細胞水分低溫萃取製程最小， 主因為其菊花採摘月分為11月， 生物性材料受氣候及施肥影響較多。價位比較是植物組織細胞水分低溫萃取製程最高， 因其具有濃香且帶有淡淡的薄荷及青草味， 售價約可提升目前國內杭菊50%價位。

林業試驗所曾彦學所長表示，科技是個從零到有的加速器，藉由導入林業試驗所的低溫植物組織細胞水分萃取技術，進而達到科技回應地方與原鄉部落的農林產品加工業需求，並且吸引企業投資原鄉部落，並經過產品認證及建立品牌，而一份製程能有二份產品對於農業部門淨零排放政策而言，除了達到減排更是兼顧農民的生計，未來亦會著手研究利用此一技術進行甲烷負排放研究。

速比樂工作坊技轉林業試驗所技術後參加2021年比利時ITQI協會品鑑比賽。(圖片由林業試驗所提供)

目前臺灣的杭菊共有白黃紫三種顏色，圖中黃杭菊主要是由中藥店收購。(照片由林業試驗所提供)