新冠疫情延燒　你感到憂鬱嗎？　專家傳授撇步擺脫負面情緒

台灣新冠疫情延燒，專家憂半數以上的人出面心理問題。(示意圖／Getty Images) 台灣新冠疫情延燒，專家憂半數以上的人出面心理問題。(示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣新冠肺炎疫情三級警戒已屆滿一個月，原有的生活、工作、學習模式被迫改變，這段期間除了加強防疫也要預防可能衍生更多的心理健康問題。根據美國研究發現，疫情期間焦慮和憂鬱症狀的發病率較高外，甚至有一成的受訪者有自殺念頭。

根據美國凱薩家庭基金會2021年3月發布的調查發現，美國成人因新冠病毒引發的擔憂和壓力而對其心理健康產生負面影響的比例從2020年3月初期的32%，經過短短四個月增加至53%(同年7月)，其中遭受影響最嚴重的族群是年輕人與婦女。

另外，根據美國疾病控制和預防中心2020年8月發布的調查，該調查對象包括9896名18歲以上成人，在新冠肺炎疫情期間，2020年4到6月焦慮和憂鬱症狀的發病率相較於2019年同期增加了許多。

而單從6月份完成調查的5470名受訪者中，逾四成出現不良的心理或行為健康問題，包括：焦慮或憂鬱症狀30.9%、與疫情有關的創傷和壓力相關疾患症狀26.3%，為因應疫情有關的壓力或情緒而開始或增加物質濫用13.3%，以及10.7%受訪者在調查前30天曾考慮自殺。

台灣精神醫學會前理事長賴德仁表示，從上述研究可以發現，新冠肺炎疫情期間民眾的心理健康與自殺問題都可能產生惡化，台灣正處於三級警戒的期間，對就學、上班的民眾影響最大，其中女性特別是有高中職以下孩子的年輕母親壓力相對較高。

不過與國外不同的是台灣的老人家也很關注疫情變化，緊張型的年長者就會變得更加焦慮、擔憂自己被感染，進而出現失眠、心理健康問題。

賴德仁建議民眾疫情期間維持規律的生活型態，不要整天看媒體報導，可將多出來的時間拿來做平常沒時間做的事情，例如園藝、看書、居家運動，透過瑜珈、深蹲，增加身體活動量幫助夜晚容易入睡，同時可透過視訊、電話維持人際互動，補充營養素，避免攝取過多的咖啡、酒精。

尤其是本身有焦慮、憂鬱、躁鬱或失眠症等精神疾病患者，疫情期間更要維持穩定的服藥習慣，因疫情承受更多負擔的照顧者，若發現自己產生恐慌、焦慮、吃不下等不良的心理或行為健康問題，應主動尋求專業的協助。

董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任說明，年輕人受影響的主要原因有三個，第一、他們的活動力相較於中老年人較強，不能外出、群聚對他們來說是很大的限制；第二、學業的壓力並沒有因在宅學習而減低；第三、因上網時間增加，似是而非的訊息變更多，網路霸凌與被霸凌的風險增高。

葉雅馨建議親友可透過「了解」年輕人的困境、「傾聽」但不給予督促與建議、「陪伴」一起從事他們感興趣的事物，或給予協助。

而影響婦女最大的因素則是家務分擔問題，疫情下她們身兼多職，像是居家工作、教養孩子、家務整理等，很容易變得更焦慮或易怒，這段期間親友可透過兩個方式給予協助：

家務分擔：漸進式的協助，像是倒垃圾、洗碗、做得順手了，再拖地.....。 請她直說無妨：說出希望被幫助的事項，自己表明願意幫忙的態度。

葉雅馨呼籲，在外界紛擾不安的時候，正是向內尋求平靜的重要時刻。建議民眾可透過五個方式幫助自己在三級警戒中維持健康的身心：