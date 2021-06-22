外銷日本重要農產品　今夏臺灣芒果糖度比往年高

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）南部春夏季天氣日頭赤炎炎，農委會臺南區農業改良場表示，芒果是外銷日本的重要農產品，今(2021)年芒果生育期間光照充足，色澤漂亮、營養價值比以往高，糖度超過12°Brix，糖度較往年稍高，歡迎消費者多加選購，一同享用味蕾的饗宴。

據統計，全臺芒果總生產面積16,313公頃，臺南市即占4成半約7,274公頃，是芒果主產區之一，今年受冬季低溫乾燥氣候加持，臺南地區開花著果情形極佳，加上生長季節日照充足，光合作用旺盛，果實顏色漂亮且營養物質累積充足，糖度較往年稍高，食用起來香甜味美且風味濃郁。

臺南場表示，芒果不僅好吃，營養價值也高，根據衛福部食品營養成分表，每100g果肉含有維生素A 1865 I.U.（國際單位），為蘋果的155倍、櫻桃的93倍及奇異果的17倍。維生素C 23 mg，為蘋果的8倍及櫻桃的2倍。菸鹼素(維生素B3)為0.5 mg為蘋果的10倍、櫻桃的5倍及奇異果的3倍，芒果豐富的維生素A含量，且有豐富的膳食纖維，是現代「眼忙族」夏日不錯的選擇，也是目前防疫久坐缺乏運動的「居家辦公者」美味的天然良品。

臺南場建議，消費者選購具驗證標章的農產品讓美味與安心兼具，挑選芒果時以形狀飽滿、果體完整、顏色鮮麗帶果粉者為佳，若購買未完全軟熟的芒果，宜貯放在室內陰涼處，太早放入冰箱會使果實的「後熟」過程停止，降低芒果的風味和品質。

若已經散發出果香，代表成熟可食，最好趁新鮮盡快食用，如需放置於冰箱，應置於下層蔬果槽中保存，但也不宜擺放過長的時間，應趁新鮮盡早享用芒果甜蜜好滋味。

▲今年芒果色澤漂亮且糖度高。(照片由行政院農業委員會臺南區農業改良場提供)