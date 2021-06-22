中央氣象局對臺灣11縣市發豪大雨特報 午後鋒面北移降雨轉趨明顯

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）滯留鋒面及西南風影響，臺灣易有短延時強降雨，中央氣象局今(22)日對11縣市發布豪雨及大雨特報，中午到晚間隨著鋒面往北部陸地接近，北部及東半部的降雨將轉趨明顯，出現陣雨或雷雨的機率高，天氣將更加不穩定。

中央氣象局表示，滯留鋒面及西南風影響，降雨範圍逐漸擴大，中南部在白天又會有波降雨增強。中午到晚間隨著鋒面往北部陸地接近，北部及東半部的降雨也將轉趨明顯，出現陣雨或雷雨的機率高，天氣更加不穩定，易有短延時強降雨，尤其西半部及東北部有局部大雨或豪雨等級降雨發生的機率。

氣象局今(22)日發布大雨或豪雨特報，豪雨特報地區包括嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣，大雨特報地區則有臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、新北市及基隆市。

氣象局提醒，鋒面附近容易有中小尺度對流，常伴隨強風、雷擊等劇烈天氣現象，然而這種對流系統的發展及影響需仰賴即時監測，請留意氣象局發布的相關訊息，連日降雨，山區請留意坍方、落石、溪水暴漲，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水。

今天溫度方面感受舒適，各地高溫約28到30度。

另外，因西南風強，苗栗以北、基隆北海岸、東南部含蘭嶼和綠島、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有8到9級強陣風，請留意物品吹落，在外活動、用路行車及海邊活動請特別注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：22日受滯留鋒面及西南風影響，各地皆有雨，降雨有效洗除污染物，全臺空氣品質良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。

圖片由中央氣象局提供