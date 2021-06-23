〈時評〉仁道的日本vs.霸道的中國

日本與中國，同樣是台灣的近鄰，同樣有曾經治理過台灣的歷史。做為已不再是中國人、也不再是日本人的台灣人而言，把台灣人說成是清國奴或皇民，對台灣人都是不公平的，更是在台灣人的傷口上灑鹽！

不過，無可諱言的，今天的台灣人對日本與中國這兩個舊日統治者的評價好惡，或反過來的日本、中國對台灣（人）的情懷友誼，還真的是差很大！其犖犖大者，諸如：

台灣在武漢肺炎防疫出現破口，疫情延燒、疫苗又嚴重短缺之際，疫苗政治化的中國，是施壓BNT德國原廠，將台灣的疫苗採購簽約予以擱置；日本是以人道立場，由日航載運124萬劑AZ疫苗贈送台灣！事實擺在眼前，台灣有難時：日本雪中送炭，中國落井下石！

台灣的921大地震，日本救難隊第一時間趕到台灣加入救援工作，中國第一時間是大力阻擋世界各國對台灣伸出援手！台灣在慘遭武漢肺炎波及後，美、加衛生部長與日本厚生勞動大臣紛紛在世衛大會挺身而出，為依舊被拒門外的台灣仗義執言；中國則依舊以「一中原則」的政治理由，對台灣進行封殺！雖然說，援手、黑手、毒手，向來都不是理所當然，奇怪的是，台灣有難時：日本總是伸援手，中國老是出黑手、下毒手！

台灣對日本的311大地震與中國的汶川大地震，同樣二話不說地慷慨解囊。硬要說差別，那就是捐款中國的88億台幣比捐日本的200億日幣竟自高出許多！還有，日本的回報是一次又一次，最近的一次，當然就是本月四日124萬劑AZ疫苗的免費援贈台灣；中國的回報同樣一次又一次，一次又一次的戰機進入我西南防空識別區進行騷擾威嚇！事實擺在眼前，對來自台灣人的恩情：日本知恩圖報，中國恩將仇報！

恃強凌弱，是不光彩、不道德的醜陋人性。日本在二戰後，已由恃強凌弱的陰影走出，於今更義無反顧地，對恃強霸凌台灣的中國說「不」！中國，在走出不平等條約的百年屈辱後，不是以過來人身分對被奴役的民族、國家給予同情拉拔，而是搖身一變，以恃強凌弱的新霸權、新奴隸主人之姿馳騁國際舞台！事實擺在眼前：對日本而言，恃強霸凌已然是過去式！對中國而言，霸凌台灣、將宰制黑手伸進第三世界，都是現在進行式！

綜上，日本的文明仁道、中國的野蠻霸道，恰成強烈對比！不敢想像，那一天，全球如果不幸成為「一切中國說了算」的世界，怎生了得？

（作者為新竹教育大學退休副教授）