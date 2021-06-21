最新公費疫苗接種順序揭曉！準媽媽納第六順位可自選廠牌

指揮中心今(21)日擴大接種對象至第10類，並將18萬名孕婦列為第六優接種順位。（示意圖/Pexels） 指揮中心今(21)日擴大接種對象至第10類，並將18萬名孕婦列為第六優接種順位。（示意圖/Pexels）

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)美日捐贈的374萬劑新冠肺炎疫苗抵台，台灣疫苗量達485萬劑，接下來還會陸續增加，指揮中心今(21)日擴大接種對象至第10類，並將18萬名孕婦列為第六優接種順位。

根據衛福部疾病管制署「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）最近第3次臨時會議紀錄，考量孕婦為新冠肺炎感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的族群，為保障孕婦及胎兒健康，宜納入公費接種對象。

中央社報導，指揮官陳時中表示，與75歲長者同列第六順位的孕婦，可由目前供應的疫苗種類擇一接種，目前莫德納疫苗開放至第3類、AZ疫苗開放至第7類對象，假如孕婦兼具第1-3類身分，疫苗就可以二擇一。

據指揮中心公布的最新接種對象順序，孕婦及75歲以上民眾均列為第六順位，第八順位為65歲至74歲⾧者則在，第九順位為可能增加感染及疾病嚴重風險，包含19至64歲具有易導致嚴重疾病的高風險疾病者及30歲以上唐氏症患者，第十順位則為人數最多的50至64歲成人。

其中，第四類因特殊情形必要出國者，將由各該主管機關提具需求說明、預估接種人數及時程，向中央流行疫情指揮中心專案申請。再視疫苗進口供應量整體評估提供。

公費疫苗第1類至7類接種對象已自6月15日實施，今天指揮中心更新接種順位後並擴大到第10類，這些民眾合計1487.5萬人，若都接種苗疫覆蓋率達六成則達一定的群體免疫。

指揮中心強調，公開接種對象並不等於接種順序，各類族群開始打時間還有待指揮中心公布。陳時中透露，可以確定65歲以上族群及孕婦，一定會在包含在下一波的優先對象。