台灣苗栗電子廠群聚確診接近清零　移工防疫指引強制分艙分流

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）苗栗電子廠群聚至今(20)日共有471位確診，其中以外籍移工400位佔85%，指揮中心今日公布4項強制規範防疫措施。

苗栗京元電子爆發移工群聚感染新冠肺炎，衛福部醫福會執行長王必勝在4日率隊設立前進指揮所，18天下來共追蹤8家工廠，篩檢員工數超過2萬6千人，目前已有471位確診，本國籍71人，外籍移工400位。其中，K廠在7,200個員工中有342人確診佔最多，其次是A廠83人，G廠22人，F廠17人，其他廠5人以下。

指揮中心表示，電子場群聚案目前沒有影響社區，確診人數已接近清零，各工廠維持不同程度將載運轉，沒有停工。此次的處理原則為判斷風險程度實施隔離，1,405位高風險移工送往集中檢疫所，998位中風險移工採就地宿舍隔離，384為低風險移工繼續上班，之後計畫性的逐漸篩檢至清零，包含阻斷176確診者再進到工廠，有效切斷傳播鍊。

針對移工防疫守則，指揮中心自今日起強制實施四大規範，一、工作生活區域分艙分流分時使用，二、不同雇主的移工不得混住同一層，三、每天對移工健康監測及記錄TOCC（包含旅遊史及接觸史等），四、雇主應備有快篩及PCR陽性移工隔離空間。

指揮中心建議，疫情期間雇主辦理事項，包括調整產線人員間距，或運用宿舍閒置空間，增加移工居住面積，以保持社交距離；協助移工購買物品，減少移工外出需求；針對有症狀的移工儘速安排篩檢，並於結果出來前預防安排居住1人1室等。

指揮中心提醒，原則上最多兩週內改善，若於限期內未改善，雇主及委任仲介將各開罰新台幣6萬至30萬元；情節重大者將廢止聘故許可。