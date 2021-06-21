歐美將解封帶動買氣 iPhone生產總量回升2.23億支

iPhone 13 釋出圖（圖／翻攝自 YouTube ) iPhone 13 釋出圖（圖／翻攝自 YouTube )

（台灣英文新聞／ 科技組 綜合報導）TrendForce研究顯示，歐美等主力銷售區域今（2021）年疫情趨緩解封在望，加之華為遭禁，釋出部分高階手機市占，蘋果（Apple）本年度下半季新機的銷售表現有望提升，全年生產總數將再次站回2億支水準線、上看2.23億支，年增約12.3%。

科技龍頭蘋果預計今年9月公布新一代iPhone系列，目前全球晶圓代工產能依舊吃緊，或可影響蘋果成長，TrendForce對此持審慎樂觀看法。

據TrendForce分析，iPhone新機外觀改變不大，以優化既有功能為主，較顯著改變則在螢幕頂端的感應器區域將縮小，所以應視之為上一代機種延伸。

定價方面，TrendForce認為，因外觀造型變化不大，新機定價可能延續2020年的積極定價策略，以提升消費者購買意願，進一步維繫高階機種市占。此外，雖部分零組件價格調漲，但考量手機銷售力道將帶動周邊服務市場的營收成長，今年iPhone新機基本定價有機會與去年持平。

TrendForce預估iPhone新機重點零組件有升級的可能。處理器將升級為A15，採用台積電5nm+製程；顯示器皆為可撓性有機發光二極體（AMOLED）搭配On-cell觸控技術，且其中2款Pro系列螢幕更新率將升級至120Hz。

至於新機記憶體容量，較可能維持去年規格。鏡頭部分，4款新機主鏡頭都將加入感測器位移技術，其中Pro系列的超廣角鏡頭除升級為6片式鏡頭之外，也納入自動對焦功能；光學雷達（LiDAR）技術僅有Pro系列搭載。

TrendForce估算，今年蘋果新機將占生產總量約39%，全數搭載5G通訊模組，蘋果5G手機於自家生產總量占比將自去年的39%升高至今年75%

另外，有鑒於iPhone 12 mini的市場銷售不如預期，已於今年第2季停產，TrendForce預言新一代iPhone系列仍將以其他3款機種為銷售重心。